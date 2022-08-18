燒腦！金馬影帝劉青雲、蔡卓妍領銜《神探大戰》　集結香港真實兇殺案台灣懸疑上映

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)金馬影帝劉青雲最新警匪動作電影《神探大戰》，結合香港12宗真實重案打造連環殺人案，由香港金牌編劇韋家輝編劇及執導，劇情十分燒腦緊湊，自近日試映後口碑爆棚，台灣將於8月19日上映。

懸疑動作電影《神探大戰》由劉青雲、蔡卓妍（阿Sa）和林峰領銜演出，「最美小龍女」李若彤也特別客串演出，劉青雲在片中詮飾患有思覺失調，幾近瘋狂的破案天才，電影結合12 起真實重案的劇情，打造出最生猛血腥的連環奇案。

劉青雲在片中演出分不清現實和幻覺的前警探， 常陷入自我對話的狀況，總是穿著黃色雨衣穿梭街頭，神情幾近瘋顛， 內心人格的轉化演得十分到位，除了演技是一大挑戰， 再加上連場的動作場面，影帝笑說：「 這次的演出難到讓我想退出演藝圈了。」



《神探大戰》由劉青雲、林峰、蔡卓妍領銜演出。（圖／華映娛樂）



蔡卓妍在片中畫化全身傷的特效妝演出受害女大生。（圖／華映娛樂）

香港知名編劇及導演韋家輝，在香港被譽為「編劇之神」， 代表作包含《大時代》、 《孤男寡女》、《大隻佬》等，韋家輝與劉青雲從TVB無線電視台時期便開始合作，兩人已經相隔十年沒有合作，韋家輝透露寫《神探大戰》劇本的時候， 已在腦海裡認定劉青雲飾演「神探」一角。

韋家輝及劉青雲於2007年曾合作過電影《神探》， 片中的劉青雲也患有精神疾病，但韋家輝解釋，《神探大戰》 並非《神探》的續集，這次用動作講故事，『神探』成了一個代號， 代表了一群在香港社會內，做了一些非法行為， 再以私刑去追蹤一些懸案，將一些嫌疑人殺掉的一群人的代號。

電影金句「 與怪物戰鬥，小心自己變成怪物」及「最邪惡的魔鬼， 最喜歡扮天使」，韋家輝說，很多時候，在「大戰」之中， 兩方勢力都認為自己是正義，《神探大戰》 在探問，什麼是對的事情，這個問題要很小心地問， 因為如果答案不正確，但很賣力地去做，後果將會不堪設想。



李若彤已56歲，但透過健身運動保養得十分好。（圖／華映娛樂）

時隔25年重返大螢幕，李若彤拋開仙女姑姑形象化身霸氣女警官，自1997年和韋家輝及劉青雲合作電影《一個字頭的誕生》後，這回時隔25年三人終於再度合作，在片中演出劉青雲死對頭。

劉青雲一見到李若彤很驚訝的說：「你比以前感覺更年輕、更有活力了啊！」李若彤透露，「這麼帥氣的女警官，應該可以配槍演出，我以前很少演這種類型的角色，這回因為老朋友也過足戲癮了，希望影迷以後可以不叫我『姑姑』，而是叫我『警官』！」



劉青雲在片中飾演患有思覺失調的破案神探，但卻不被警隊重用。（圖／華映娛樂）

《神探大戰》故事描述香港接連出 現多宗殘忍至極的兇殺案，死者全是逍遙法外的嫌疑犯，兇手自稱「神探」私刑執法，公然挑戰警察公權力。思覺失調患者李俊（劉青雲 飾）在發病前是警隊的王牌，屢破奇案，當年的封號就是「神探」，如今活成廢柴，淪落街頭。一次查案他遇到警方現任「神探」陳儀（蔡卓妍 飾），兩人合作查案跳進了私刑狂徒的佈局，開始跟時間競賽，破盡舊案和新案，才能將殺人的真兇「神探」緝拿歸案。

《神探大戰》預計8月19日上映，更多電影資訊請上華映官方臉書粉絲團查詢。