台灣發行電子航行圖有逾2萬艘船舶使用　內政部將強化圖資多元應用效益

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）深獲國際社會及相關產業肯定，由台灣發行的「電子航行圖」，二年多前被納入港口國管製項目之一後，內政部表示，經統計，截至今(2022)年8月底，已發行108幅電子航行圖，累計銷售逾120萬幅，提供超過2萬艘船舶使用，售圖收入高達1億2千萬餘元，昨(8/17)日舉辦成果發表會。

內政部次長花敬群出席該發表會時表示，台灣已於2020年1月1日宣告將我國電子航行圖納入港口國管制項目之一，進、出國內港口的外籍船舶皆應配備我國所授權發行的電子航行圖，以掌握相關資訊，確保航行安全。

花敬群說明，台灣電子航行圖是由內政部電子航行圖中心蒐集、應用政府各部門多年來海域的調查成果，依據國際標準規範所編製而成，並配合近岸與沿岸航行、進出港口或碼頭靠泊等目的，而有不同比例尺圖幅設計。

花敬群說，目前圖資涵蓋台灣及各離島周邊海域範圍及重要港口，且不論是製圖效率、更新頻率或圖資品質，我國所發行的電子航行圖都深獲國際社會及相關產業的肯定，除可輔助航海人員執行航路計畫，亦可降低人為疏失所導致觸礁擱淺或碰撞的風險。

他還說，電子航行圖除提供船舶航行需求，圖資內各種資料也具有應用價值，內政部已建置海域資訊整合平臺，分享給相關部會介接利用，應用層面更擴及其他海事儀器設備及3C行動載具，讓各界能夠享有便捷、準確、可靠的海域圖資服務。

花敬群最後強調，內政部將持續製作符合國際最新標準的電子航行圖及航海電子刊物，並提供即時的更新維護服務，以確保圖資正確性及即時性。