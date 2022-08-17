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陳時中公布大巨蛋政見　黃珊珊批沒新想法不用硬開記者會　蔣萬安酸先把3＋11說清楚

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/08/17 19:28
民進黨台北市長參選人陳時中17日舉行政見發布記者會，對大巨蛋案表態，提出 「保證安全、體育優先、檔案公布」3大方向。

陳時中出席大巨蛋政策方針記者會（3）

民進黨台北市長參選人陳時中17日舉行政見發布記者會，對大巨蛋案表態，提出 「保證安全、體育優先、檔案公布」3大方向。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）民進黨台北市長參選人陳時中今（17）日召開記者會針對大巨蛋案提3項保證。對此，台北市副市長黃珊珊直言，不是把別人做的事開記者會再講一遍，就叫做政見；而國民黨台北市長參選人蔣萬安則發新聞稿向對手陳時中提出3點質問，還酸陳請先說清楚是否有3+11會議紀錄等。

陳時中今天舉行第2場政見發布記者會，向市民提出3項保證，包含嚴格要求遠雄依法進行消防及應有性能測試，安全合格才核發使照；嚴格要求遠雄依照大巨蛋當初設立目的，讓運動賽事比例符合大眾期待，一定能夠舉辦棒球賽事；將24年來3名市長所有決策、會議、協商過程公布，堅持公開透明原則，讓事實說話。

黃珊珊今在臉書上回應陳時中記者會說法。她說，陳時中承諾「體育優先」、「保證安全」、「公布檔案」，承諾大巨蛋一定可以打棒球，我懷疑我到底聽了什麼。​

她表示，第一，五月底我處理完與遠雄分潤機制，六月份我就超級強調，大巨蛋當然要打職棒，還希望能辦國際賽事，例如明年三月的經典賽。

第二，為了讓比賽早點開打，北市府四月時就將防火避難性能審查送到內政部，前兩次審查後，待改善的項目也一項項減少，到了第三次審查，缺失卻突然增加多項。這是為了安全，還是在卡蛋？如果想要早點打棒球，就請陳時中先生一起來勸勸內政部。

第三，公開透明是我們堅持的價值，多年前會議記錄早就完整公開，我貼在留言處，提供各位市民朋友參考。

黃珊珊直言，所謂的政見發表，跟跑步游泳比賽不一樣，不是你做什麼他就做什麼，把別人做的事抄來再講一次，是不允許的。如果沒什麼新想法，真的不用硬開一個記者會。

最後她說，北市府堅守公共安全，否則無須與遠雄耗這麼久。而一個政黨為了選舉，蓋出負評連連、充滿安全疑慮，而且廁所門還裝反的新竹球場，還讓蔡總統去剪綵背書，真的沒資格再說自己多為公共安全著想。

至於另一位參選人蔣萬安受邀內湖區地方幹部茶敘座談，並接受媒體聯訪表示，這3項保證早已是大家的共識，也是現在進行式，陳時中漏了好幾拍，現在才跟上，真的遲了。

中央社引述蔣萬安說法，陳時中說要公開大巨蛋歷次協商的歷史過程，其實他講要公開透明，「我覺得是個笑話，請他先把3+11的會議紀錄以及疫苗採購的價格，清楚對外說明」。

去年國內本土COVID-19疫情蔓延，部分人士將矛頭指向將機組員檢疫改為「3+11」天，導致華航諾富特群聚案；有立委質疑「3+11」決策沒有會議紀錄，是決策草率。

此外，媒體詢問，明天就是「18歲公民權修憲複決」投票倒數100天，有向對手陳時中提出3點質問，並提及似乎把年輕人當次等公民。

蔣萬安表示，民進黨每次就是吃定年輕朋友一定會支持他們，這樣的心態讓年輕人非常心寒。其競選辦公室也在聯訪後發新聞稿指出，向對手陳時中提出3點質問，第1，擔任指揮官期間讓大學生淪為疫苗孤兒，第2，要求北漂的染疫大學生「自己照顧自己」，以及是否支持「國內不在籍投票」，請陳時中就此3件事說明，否則就是表面上力挺年輕人爭取公民權，實際上卻把年輕人當成「次等公民」。
台北市長選舉
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陳時中
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