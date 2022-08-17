美軍機艦「雷根號」將穿越台灣海峽 中共控：美國無端挑釁

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）美國「雷根號」近日駛近台灣，未來第七艦隊可能成群穿越台海，對此，中國外交部發言人汪文斌今（17日）做出回應，表示美國「無端挑釁在先，中方正當維權在後。」更警告美「不要輕舉妄動，不要製造更大的危機。」

白宮印太事務協調官康貝爾（Kurt Campbell）12日表示，美軍將在未來數週通過台灣海峽進行標準空中與海上通行，執行航行自由。加上美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）以及參議院外交委員會亞太小組主席馬基（Ed Markey）接連訪台，中國外交部今下午舉行例行記者會，發言人汪文斌針對美國表態反對台海新常態做出回應。

綜合媒體報導，汪文斌說，美國高官的有關表態「完全是顛倒黑白、混淆是非，充分暴露了美方的強詞奪理、強盜邏輯和強權做派」。

汪文斌強調，破壞台海和平穩定的是美方，不是中方。是美國「無端挑釁在先，中方正當維權在後。」他指出，裴洛西來台訪問，是美國政府「縱容和安排下，明目張膽竄訪中國台灣地區」

他說，美國「嚴重侵犯中國主權，嚴重干涉中國內政，嚴重危害台海和平穩定。中方理所當然要作出堅決回應」。

針對美方軍艦駛近台灣，汪文斌說，中方嚴正警告美方「不要輕舉妄動，不要製造更大的危機，玩火者絕對沒有好下場，犯我中華者必將受到懲處」。

此外，汪文斌更搬出台灣關係法和對台六項保證，表示是美方單方面炮製的，與中美三個聯合公報原則和國際關係基本準則背道而馳，中方從一開始就堅決反對。