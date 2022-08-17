跟隨裴洛西腳步　最快10月率團訪台灣　加拿大國會議員：很自豪能無畏懼的對抗中國

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合整理報導）繼美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）月初訪台後，加拿大參眾議員預計最快10月率團來訪，加台國會議員友好協會主席史葛洛坦承，出訪台灣勢必會引來中國的施壓，但她強調訪台是「必要的」行程，她還說，我們很自豪加拿大能無所畏懼的挺身對抗中國。

加拿大廣播公司（CBC）報導，加拿大眾議院國際貿易委員會主席、自由黨議員史葛洛（Judy Sgro）是加台國會議員友好協會主席。她表示，委員會中有8名議員是加台友好協會成員，他們預計前往台灣，最快10月成行，「大家非常渴望去台灣訪問，看看我們兩國之間有什麼機會能深化貿易關係」。

裴洛西（Nancy Pelosi）8月初旋風訪台19小時，引發中國不滿，連續多日在台灣周邊海域進行軍演。史葛洛坦承，出訪台灣勢必會引來中國施壓，但她強調訪台是「必要的」行程。

她還提到：「民主是須被珍視，也是我們所有人每天生活的重要組成部分。我們需要保護其他為自由、民主而戰的國家。我們很自豪加拿大能無懼地對抗中國，我認為挺身反擊是非常重要。」

曾多次訪台的加拿大自由黨眾議員馬凱（John McKay）表示，中國對裴洛西訪台的激烈反應，並不會阻止加拿大議員們的訪台計劃。

他說，台灣是中國的一部分的說法根本是胡說八道，台灣人民一再表達要成為一個獨立的國家，中國霸凌台灣，並間接霸凌我們其他人。加拿大應該盡一切努力支持台灣表達其民主價值觀。