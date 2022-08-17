新北防災績優31校獲獎　侯市長共享榮耀

全國「第9、10屆防災校園大會師選拔賽」 日前頒獎，新北市分別榮獲縣市組「人才精進獎」及「輔導卓越獎」 ，第9屆10校獲獎，第10屆21校獲獎，獲獎數更冠於全國， 共囊括1科技創新獎、1推廣貢獻獎、5績優獎、7優選獎、4佳作 獎及13入選獎等31件獎項，成績斐然。今(17)日由教育局帶 領獲頒特別獎、 績優及優選學校校長及教師們代表於市政會議將此榮耀獻給市長。

市長侯友宜表示，新北市重視聯合國「永續發展目標」(SDGs) ，其中扣緊目標11「永續城市」及目標13「氣候行動」 推動校園防災工作。 此次獲獎不僅是對新北防災教育的表現給予極大肯定， 同時也特別感謝新北師生們在防災教育上的扎根與推廣， 期勉未來校園防災教育工作能夠持續落實及深耕， 攜手構築安全又安心的永續校園環境。

此次獲獎學校推動防災校園各具特色，績效卓著。連續2年分別獲頒 科技創新獎及推廣貢獻獎的鳳鳴國小，營運進階多年， 同時也是防災示範基地的領頭羊。校長吳木樹表示，鳳鳴國小從2012年開始，逐年增設校內防災教育軟硬體設備， 並發展系統性的防災課程；學務主任詹益欣運用Scratch將防 災觀念融入課程活動，透過師生共作， 設計具邏輯思考的防災遊戲程式， 並藉由校際交流讓更多孩子透過好玩又有趣的遊學課程學習正確防災 知識。六年級同學陳立恩說，防災遊戲有許多關卡， 可以學習到不同防災知識，例如滅火時需朝向火源根部、 火場逃生應採低姿勢爬行， 豐富有趣的課程讓我學習到更多生活中的防災觀念。

榮獲第10屆基礎建置案績優的明志國中， 將防災教育融入跨領域課程教學， 由補校主任林耀坤帶領創客團隊發揮創客自造精神，自製地震儀， 在生活科技與地球科學的課堂中引導學生觀測地震的搖動方式學習地 震相關知識；深坑國小則是將防災教育結合在地特色融入戶外課程， 老師帶領學生走出戶外，騎乘自行車， 來認識生活周邊地理環境與人文發展， 並教導學生在不同場域中都應隨時檢視環境災害潛勢。

教育局表示，新北市幅員遼闊，擁有市區、 山區及臨海區域等多種類型學校，同時具備不同災害潛勢，因此，自 2011年起每年鼓勵學校申請教育部防災校園建置計畫， 由新北市防災教育輔導團及專家學者共同協助各校規劃在地災害潛勢 相關工作、發展在地特色課程，並強化人才培育及課程推廣， 現今已有226處防災校園，將於今年底完成全市公立300校皆為 防災校園的目標。

鳳鳴國小防災線上小遊戲。(照片由新北市教育局提供)

明志國中生科課學生觀測地震儀，了解地震的搖動方式。(照片由新北市教育局提供)

明志國中補校主任林耀坤帶領校內創客團隊設計地震儀。(照片由新北市教育局提供)

深坑國小-戶外教育防災課程-單車安全教育。(照片由新北市教育局提供)