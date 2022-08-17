八里文旦推團購超殺優惠　滿額禮免抽即送限量iPhone

八里文旦柚果肉香甜Q彈、風味絕佳， 送禮自用兩相宜。八里區農會推出文旦柚禮盒團購最殺優惠， 最多享有四重優惠，再2週進入八里文旦柚產季，買越多越划算， 快來召集親朋好友一起購買。

八里區農會為鼓勵民眾購買文旦柚，今年祭出團購最殺優惠， 最多享有四重優惠。第一重:即日起購買50箱以上文旦柚禮盒， 雙北地區即享免運；第二重:訂購50箱送10箱禮盒，後續每加1 0箱送2箱，以此類推；第三重:訂購100箱再多送文山包種茶比 賽茶優良獎1盒(市價1,200元)；第四重:訂購1000箱再 加碼送iPhone 13手機 (市價22,900元)，限量3支。買越多越划算， 快來召集親朋好友一起購買。

八里區農會理事長蔡秋煌表示，八里文旦柚因面向淡水河出口， 種植的文旦柚飽含海水鹽，再加上多種植在排水良好的山坡地， 不容易積水，皮薄汁多味甘甜，果肉香甜Q彈、風味絕佳。 果實篩選只要果皮細有重量感，油胞粗細合宜底部微凹， 都是優级果品。今年八里文旦柚預計從8月25日開始採收，27號 開始出貨。另外至八里區農會供銷部選購滿600元就有機會把20 0元農遊券帶回家。象徵團圓保佑好彩頭的柚子，送禮自用兩相宜， 歡迎來選購。

農業局表示，如果家庭訂購，仍可享有超殺訂購優惠， 於八里農會電商平台「小農電舖直銷站」預購文旦柚，即享有買1箱 即免運、消費滿千贈百及滿萬送心型柚禮盒三重優惠， 數量有限請把握機會。八里區小農品牌均符合安全規範， 並通過各項農藥殘留檢驗，讓消費者安心買健康吃。 歡迎上小農電舖直銷站方便快速購買八里區小農品牌 ，團購請電洽八里區農會供銷部02-8630-2579。

照片來源：新北市政府農業局提供