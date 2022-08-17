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土地銀行與漁業署合作　線上買魚也可以使用台灣Pay付款

By 台灣英文新聞
2022/08/17 17:10
土地銀行主辦「GoFish!買魚去 用台灣Pay滿1000現折200」行銷活動，由電子金融部經理梁敏芬(前排左4)、行政院農業委...

土地銀行主辦「GoFish!買魚去 用台灣Pay滿1000現折200」行銷活動，由電子金融部經理梁敏芬(前排左4)、行政院農業委...

因應全民網路購物時代來臨，行政院農業委員會漁業署輔導財團法人農業科技研究院創辦「買魚去GoFish網購平臺」，提供國人網購優質國產海鮮，以不同產季與地方特色為主題，與各地漁會、漁民團體攜手辦理多項漁產促銷活動。為提供更便捷付款方式，土地銀行特與漁業署合作介接「台灣Pay」，讓消費者享受線上買魚之樂趣外，亦可以手機快速便利結帳付款。

歡慶「買魚去GoFish網購平臺」之「台灣Pay」行動支付服務即將上線，土地銀行特別主辦「GoFish！買魚去 用台灣Pay滿1000現折200」行銷活動，自2022年8月22日起至2022年12月31日止，只要在「買魚去GoFish網購平臺」註冊為會員並使用「台灣Pay」結帳，單筆訂單滿1,000元以上就能享有現折200元的優惠！歡迎所有民眾於活動期間透過「台灣Pay」進行掃碼交易，樂享「GoFish!買魚去 用台灣Pay滿1000現折200」行銷活動優惠，不僅可支持台灣漁業，亦可享200元現折回饋金，更棒的是使用土地銀行等八大公股行庫行動支付再享有2%等值紅利點數回饋。

因應中秋佳節將近，8月16日由漁業署署長主持「買魚去×漁業嘉年華平臺『中秋海鮮饗宴記者會』」，號召漁會、產銷班、合作社及魚市場等產業團體到場宣傳，多款中秋節生鮮水產禮盒與海鮮烤物將於「買魚去GoFish網購平臺」開賣，讓消費者能購買到多元優質的國產水產品。此外，土地銀行電子金融部梁經理敏芬也受邀出席記者會，宣布「買魚去GoFish網購平臺」之「台灣Pay」行動支付服務即將上線，並宣傳土地銀行主辦「GoFish!買魚去 用台灣Pay滿1000現折200」行銷活動。

下載土地銀行「行動銀行APP」或「台灣行動支付APP」，並開通「台灣Pay」行動支付功能，除了本活動外，台灣Pay尚有多檔主題式優惠活動熱烈強打中，歡迎民眾多加使用，即可享有優惠喔！

更新時間 : 2022-08-17 17:21 GMT+08:00

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