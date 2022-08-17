中華電信5G智慧車路雲端服務　協助政府建構智慧交通創新應用

各縣市政府為建立安全及高效率的交通環境， 均已將如何建構迅速且有效益的智慧交通- 車聯網應用做為施政重點。中華電信在雲端平台建立「 5G智慧車路雲端服務」之車聯網應用解決方案， 以5G通訊為基礎，結合行動信令技術及C-V2X (Cellular Vehicle-to-Everything) 蜂巢式車聯網通訊技術，可串聯緊急車輛、號誌與電信大數據， 提供「緊急車輛優先號誌」、「號誌時制計畫優化」 等多項改善交通運輸的服務，目前已在苗栗、 台中及高雄等三個縣市成功建立試驗場域； 並於今年8月17日在高雄場域舉辦成果發表會，邀請交通局、 消防局等單位共同參與， 展現協助政府建構智慧交通創新應用的成果。

中華電信自2021年11月攜手中華資安國際，申請交通部「 5G帶動智慧交通技術與服務創新及產業發展計畫」中「 5G智慧車路雲端服務計畫」，並分別於苗栗頭屋交流道、 台中向上路及高雄市軍校路等三個場域建置智慧號誌通訊環境， 藉由電信大數據之協助來優化紅綠燈號誌時制， 同時運用5G智慧車路雲端服務，使緊急車輛能優先通行。 這次在高雄場域的成果發表會，將透過以5G行動通訊網路及C- V2X路側設備的串聯，利用「5G智慧車路雲端服務」 展演救護車緊急通行時紅綠燈之燈態轉換安排， 達成通知往來車輛避讓， 有效提升緊急救護效率與交叉路口行車安全。

以往若要優化號誌時制及達成緊急車輛通行之目的， 都需採實體設備建置的方式，除了高額的建置費用外， 尚需設備建置的等待期。中華電信「5G智慧車路雲端服務」， 採用電信大數據資料優化紅綠燈號誌時制，並以基地台取代C- V2X實體設備，透過虛實整合技術， 傳送緊急車輛優先通行要求並通知往來車輛避讓， 大幅降低建置成本，達到5G創新科技取代實體設備的效益。 在推動智慧交通建設的同時，提供更經濟更安全的車聯網服務， 協助縣市政府邁向智慧交通、安全城市的願景。

隨著5G科技延伸， 中華電信集團近年致力推動智慧城市各項創新應用，如遠距醫療、 綠電管理、智慧電網、智慧灌溉、智慧交通、智慧城市等，秉持「 縮短數位落差、落實環境永續及關懷弱勢族群」的服務理念， 持續協助政府並與各產業攜手合作，發展各項智慧連結創新應用， 共同迎向智慧城市新未來。