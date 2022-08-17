經濟強勁、旺季將至　佈局越股正逢時

根據三大機構最新預估，今、明兩年全球GDP年成長約3%上下， 在風險與機會並存的2022年， 越南股市將因獨特競爭優勢更加凸顯其投資價值。統計2001年以 來，當全球GDP年成長在3%以上時， 越南胡志明證交所指數年度平均報酬率大幅領先全球股市指數， 顯示景氣能見度相對高的年度，更有利於越南股市的表現， 且越股評價相對便宜下，富邦越南(00885)ETF經理人楊貽 甯建議，現在進場佈局越股正逢時。

儘管今年上半年海內外利空不斷，IMF也下修今、明兩年全球GD P成長率預測值至3.2%及2.9%， 但越南憑藉著獨特競爭優勢及低廉的勞動力成本， 依然吸引外資持續淨流入，儼然成為外資資金避風港。根據越南券商 VN-Direct預估，越南2022年GDP將強勁增長7. 1%，最大驅動力來自工業及營建業。楊貽甯統計，2001年以來 ，若是全球GDP年成長在3%以上， 越南胡志明證交所指數年度平均報酬率為17%，大幅領先MSCI 全球指數的7%，也領先MSCI邊境市場指數的10%， 顯示景氣能見度相對高的年度，更有利於越南股市的表現。

目前越股本益比(P/E)不到15倍，相較東協各國仍偏低， 投資價值已浮現。統計2007~2021年富時越南30指數平均 月報酬，發現越股淡旺季效應顯著，往年第一季皆為淡季， 第四季則為傳統旺季，漲相最佳。目前越股已重回到季線之上， 流動性回升至3個月水平。越股歷經前波修正後， 短線再大跌機率不高，因基本面向上且改革紅利加持， 長線看好投資潛力。

越南因強勁的經濟增長及廉價勞動力成本持續吸引市場資金青睞， 考量越企獲利展望正向，且越股評價相對便宜下，楊貽甯認為， 現在進場佈局越股正逢時。國內目前唯一一檔越南ETF「 富邦富時越南ETF」近期已第三次獲准追加募集， 顯見投資人對越南市場認同度高，截至7月底，該ETF規模由20 21年底的新台幣130.74億元增加至168.24億元， 總受益人數由年初的82,486人成長至119,404人， 成長幅度達45%。

富邦越南ETF(00885)因追蹤富時越南30指數， 成份股產業前景穩定且具備題材優勢，楊貽甯強調，考量越南202 2年GDP年增率達7.1%，經濟基本面強勁， 且本益比低於東協多數國家下，越南股市後市仍有行情可期， 建議投資人應從中長線角度布局越股。

2001~2021年不同景氣環境之越股與其他市場年平均報酬率

市場指數名稱 平均報酬率 全球GDP年成長3%以上 全球GDP年成長3%以下 越南胡志明證交所指數 17% 14% MSCI全球指數 7% 5% MSCI邊境市場指數 10% 9%

資料來源：Bloomberg、富邦投信整理；資料日期：200 1~2021