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經濟強勁、旺季將至　佈局越股正逢時

By 台灣英文新聞
2022/08/17 16:57

根據三大機構最新預估，今、明兩年全球GDP年成長約3%上下，在風險與機會並存的2022年，越南股市將因獨特競爭優勢更加凸顯其投資價值。統計2001年以來，當全球GDP年成長在3%以上時，越南胡志明證交所指數年度平均報酬率大幅領先全球股市指數，顯示景氣能見度相對高的年度，更有利於越南股市的表現，且越股評價相對便宜下，富邦越南(00885)ETF經理人楊貽甯建議，現在進場佈局越股正逢時。

儘管今年上半年海內外利空不斷，IMF也下修今、明兩年全球GDP成長率預測值至3.2%及2.9%，但越南憑藉著獨特競爭優勢及低廉的勞動力成本，依然吸引外資持續淨流入，儼然成為外資資金避風港。根據越南券商VN-Direct預估，越南2022年GDP將強勁增長7.1%，最大驅動力來自工業及營建業。楊貽甯統計，2001年以來，若是全球GDP年成長在3%以上，越南胡志明證交所指數年度平均報酬率為17%，大幅領先MSCI全球指數的7%，也領先MSCI邊境市場指數的10%，顯示景氣能見度相對高的年度，更有利於越南股市的表現。

目前越股本益比(P/E)不到15倍，相較東協各國仍偏低，投資價值已浮現。統計2007~2021年富時越南30指數平均月報酬，發現越股淡旺季效應顯著，往年第一季皆為淡季，第四季則為傳統旺季，漲相最佳。目前越股已重回到季線之上，流動性回升至3個月水平。越股歷經前波修正後，短線再大跌機率不高，因基本面向上且改革紅利加持，長線看好投資潛力。

越南因強勁的經濟增長及廉價勞動力成本持續吸引市場資金青睞，考量越企獲利展望正向，且越股評價相對便宜下，楊貽甯認為，現在進場佈局越股正逢時。國內目前唯一一檔越南ETF「富邦富時越南ETF」近期已第三次獲准追加募集，顯見投資人對越南市場認同度高，截至7月底，該ETF規模由2021年底的新台幣130.74億元增加至168.24億元，總受益人數由年初的82,486人成長至119,404人，成長幅度達45%。

富邦越南ETF(00885)因追蹤富時越南30指數，成份股產業前景穩定且具備題材優勢，楊貽甯強調，考量越南2022年GDP年增率達7.1%，經濟基本面強勁，且本益比低於東協多數國家下，越南股市後市仍有行情可期，建議投資人應從中長線角度布局越股。

2001~2021年不同景氣環境之越股與其他市場年平均報酬率

市場指數名稱

平均報酬率

全球GDP年成長3%以上

全球GDP年成長3%以下

越南胡志明證交所指數

17%

14%

MSCI全球指數

7%

5%

MSCI邊境市場指數

10%

9%

資料來源：Bloomberg、富邦投信整理；資料日期：2001~2021

更新時間 : 2022-08-17 17:20 GMT+08:00

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