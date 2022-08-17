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感念義民先祖　賴清德：捍衛台灣家園土地　不分族群共同堅守的信念

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/08/17 15:47
取自<a class="oajrlxb2 g5ia77u1 qu0x051f esr5mh6w e9989ue4 r7d6kgcz rq0...

取自賴清德臉書

（台灣英文新聞／朱明珠　台北報導）今（17）日是農曆七月二十日，也是北部地區客家人士所熱烈慶祝的「義民節」。副總統賴清德表示，義民先祖捍衛家園土地的忠義精神，不僅是客家族群的重要文化，也是生活在台灣這塊土地上，不分族群共同堅守的信念。​

賴副總統今天透過臉書發文「感念義民先祖，傳承忠義精神」，他說，義民節是全台客家莊一年一度的盛事，最初是為了祭祀奉獻忠肝義膽、捨身保衛鄉土的義民軍，後來隨著義民爺的信仰傳播、祭典活動擴大，昇華為客家族群認同的重要象徵。

為了傳承客家族群悠久的文化底蘊，我們透過成立全球第一個客家政策中央機關—客家委員會，使客家文化永續展現生命力，繼續豐富台灣的多元文化。

賴清德說，在客委會的努力下，我們從強化客語教育推廣、提升族群認同感開始，逐步厚植客家藝文能量、加強客庄創生環境，義民節這個重要的節日，也成為客委會「客庄十二大節慶」之一，更是文化部認證的「國家重要民俗文化資產」。

近來，我們也積極拓展國際交流，增加台灣客家文化在國際上的能見度，更在保存與復興客家文化的同時，逐漸形成新的屬於台灣的客家族群認同。

在義民節這天，我也想表達，義民先祖捍衛家園土地的忠義精神，不僅是客家族群的重要文化，也是生活在台灣這塊土地上，不分族群共同堅守的信念。

最後，他表示，我們會繼續努力讓客家文化政策更完善，積極保留、復興不同族群的豐富文化，傳承義民先祖的忠義精神，展現台灣多元共融、勇敢自信的一面！
賴清德
義民節
客家文化

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更新時間 : 2022-08-17 16:28 GMT+08:00

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