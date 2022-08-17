不只柬埔寨... 南韓人口販賣罰太輕 泰女遭騙赴韓強迫賣淫正義難伸張

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）除了今年有國人遭騙至柬埔寨工作遭國際人蛇集團控制，其實過去數十年來，東南亞女性遭拐騙至東亞進行強迫性勞動的新聞也時有所聞，南韓媒體近來就報導，許多泰國年輕貌美女性遭騙赴韓強迫賣淫事件。

上 (7) 月美國國務院公布了「2022年度人口販運防治評比報告」，台灣連續13年被評為第一級（最高級），而南韓則是首度被調降為二級。美國國務院說明，因南韓人口販賣相關的起訴案件減少，且南韓政府未能針對外籍人口販賣制定長遠對策，許多人口販賣集團因此有可趁之機，以在南韓就業當作誘餌，吸引外國女性到南韓，再強迫她們進行性交易的例子層出不窮。

根據KBS報導，一名泰國女性受訪表示，在韓國就業是她的噩夢。剛開始，這名女性以「專業按摩師」被騙到南韓就業，但一到達韓國，護照、身分證、手機就馬上被沒收。她曾試著逃跑，但不幸被抓回，不僅被毆打，老闆還甚至拍照給她的家人，被毆打後也被逼著直接上班，雖然已經在一年前得到幫助回到了泰國，但依然常常想起在韓國的遭遇而無法入眠。

過去五年來在泰國，韓國按摩公司的招聘廣告層出不窮，若留言表明有興趣，對方會馬上私訊，詢問年齡、身高、體重等，並表明會協助各種準備工作。

雖然被害人數量逐年增加，但對於調查及懲罰卻總是處處受到限制。在泰國，人口販賣集團人員被經常可判處20年以上有期徒刑，但卻一直無法確認韓方的身分。泰國警察局反人口販運部門表示，他們只是從受害者那邊拼湊得到訊息，但無法獲得在韓國進行調查的許可，因此能做的很有限。

在泰國，政府也頻頻宣導海外工作的風險，尤其是韓國按摩工作，泰國的人力派遣公司也陸續收到罰單，但韓國方面，即使民間救援團體告發，但韓國人口販賣集團依然無法被繩之於法。

美國國務院的調查指出，在南韓，與人口販賣相關的重大犯罪者經常僅被處以1年以下徒刑、甚至是緩起訴或罰金。民間救援組織擁抱計畫（The Hug Project）認為，韓國的調查結果及法律，對泰國被害者而言非常不公平。