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台東高空跳傘活動8/16登場•預計演出至24日　每天表演3梯次

➤表演活動由10名來自台灣、俄羅斯及烏克蘭的專業教練組成表演團隊，上演雙人傘、花式造型等精彩表演項目，跳傘好手在自由落體、傘具操控及團隊默契等方面所展現的細膩專業技巧。➤高空跳傘表演從8月16日開始持續到8月24日結束，每日表演3梯次，預計跳出時間為上午7時45分、中午12時整以及下午3時30分，欲一睹為快的民眾，建議可及早入場。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/08/17 15:20
台東國際熱氣球嘉年華活動15日閉幕，空域活動16日持續進行，清晨在熱氣球活動場地表演高空跳傘。（台東縣政府提供）中央社

台東國際熱氣球嘉年華活動15日閉幕，空域活動16日持續進行，清晨在熱氣球活動場地表演高空跳傘。（台東縣政府提供）中央社

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）台東熱氣球嘉年華活動閉幕，高空跳傘活動16日接續登場，迎接新的空域活動，預計演出至24日，每天表演3梯次。

台東國際熱氣球嘉年華活動15日在絢麗的光雕音樂會後劃下句點。但空域活動持續進行，16日清晨在熱氣球活動場地表演高空跳傘。

台東高空跳傘活動8/16登場•預計演出至24日　每天表演3梯次2022台東國際熱氣球嘉年華活動(上圖由讀者提供/Taiwan News), 16日晚間在絢麗的光雕音樂會後閉幕 ，台東縣政府統計，為期45天的活動吸引123萬人次造訪相關活動。（下圖由台東縣政府提供）中央社

台東高空跳傘活動8/16登場•預計演出至24日　每天表演3梯次

高空跳傘表演活動由10名來自台灣、俄羅斯及烏克蘭的專業教練組成表演團隊，上演雙人傘、花式造型、飄旗進場、團隊接力、精準降落等精彩表演項目，跳傘好手在自由落體、傘具操控及團隊默契等方面所展現的細膩專業技巧。

台東縣政府發布新聞稿表示，有別於軍事人員跳傘訓練及2009年世運會跳傘競賽，這次表演是國內首度由民間業者全能量催生，正式為民間高空跳傘深耕發展跨出的第一哩路，對未來國內旅遊發展、空中運動休憩推廣及賽事人才培育，都意義非凡。

台東縣長饒慶鈴表示，台東擁有最具發展空中休憩活動的空域資源及條件，不論熱氣球或高空跳傘，都是率全國之先，歡迎大家抓住暑期最後時光，來台東見證高空跳傘在台灣問世的難得時刻。

台東縣政府交通及觀光發展處長余明勳表示，從與安捷航空公司合作開始尋覓國內外專業教練、傘場評估、傘具引進、擬定跳傘活動安全規範及跳傘從業人員資格辦法、驗證試跳，再到最終完成中央機關審定，都在充分準備下審慎進行，希望帶來給觀眾最高規格且安全的表演節目。

余明勳說，高空跳傘表演從16日開始將持續到8月24日結束，每日表演3梯次，預計跳出時間為上午7時45分、中午12時整以及下午3時30分，欲一睹為快的民眾，建議可及早入場。

台東縣政府及安捷航空為了鼓勵大家都能蒞臨現場觀看，特別提供安捷航空9人座4個梯次的空中導覽活動，凡是在高台跳傘現場打卡填問卷的觀眾，活動結束後都有機會參加抽獎。
安捷航空
台東縣政府
台東
國際熱氣球嘉年華

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