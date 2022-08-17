「旅行臺灣‧看鏡臺灣」多元主題攝影徵件結果出爐　9月起舉辦作品巡迴展

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）為了讓民眾感受臺灣豐富自然生態、人文歷史、 在地美食及樂活魅力，交通部觀光局日前舉辦「旅行臺灣‧看鏡臺灣」多元主題攝影徵件活動，並於今(8/17)日在台北展出103件得獎作品，前三名分別為金獎張曲祥《日出南湖中央尖》、銀獎趙建生《美哉綠色海岸》、銅獎李建昌《101晨曦》。

張錫聰局長致詞時表示，透過影像紀錄、私房角度呈現臺灣多元主題之美，而這些照片都是以「人」的視野透過鏡頭捕捉拍攝的美景，民眾走訪臺灣當地旅行是可以看得到同樣美好風情。

張錫聰局長邀請民眾，疫後旅遊走出戶外，探索走訪各地美景「悠遊臺灣」，後續將結合線上與實體進行展出得獎作品，9月起先於國家風景區管理處相關遊客中心配合在地特色佈置作品巡迴展，包含：南投縣松柏嶺遊客中心以「藝廊」的簡約方式呈現；新北市福隆遊客中心以「海洋風」呈現蔚藍的臺灣之美；臺南市官田遊客中心則呼應臺南著名藍晒圖文化園區，以「藍晒圖」風格佈置；花蓮縣羅山遊客中心則以青山綠水的富里「田園風」呈現得獎作品。

觀光局還說，另結合科技應用的線上作品展則於今年9月開展，民眾可一睹看鏡臺灣之美，但照片再美仍需親身透過旅遊蒞臨體驗，用眼睛真實的看到，否則無法百分之百感受到臨場的驚艷程度。

觀光局辦理「旅行臺灣‧看鏡臺灣」多元主題攝影徵件活動，吸引超過3,400件作品參賽，經由5位攝影專家及觀光行銷部落客透過三階段遴選，共計選出103件得獎作品，前三名作品分別為金獎張曲祥《日出南湖中央尖》、銀獎趙建生《美哉綠色海岸》、銅獎李建昌《101晨曦》，以及30件優選、70件佳作，今(8/17)日在台北舉辦頒獎典禮暨成果攝影展，並由觀光局長張錫聰授獎前三名，共計高達23萬的獎金。

照片由交通部觀光局提供

照片由交通部觀光局提供