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【8/17台灣本土+24669　死亡+33】MIS-C個案累計100例　5歲以下占6成2、逾8成未打疫苗

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/08/17 14:09
【8/17台灣本土+24669　死亡+33】MIS-C個案累計100例　5歲以下占6成2、逾8成未打疫苗

14:30更新

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(17)日公布國內新增24,873例COVID-19確定病例，分別為24,669例本土個案及204例境外移入；另確診個案中新增33例死亡。

指揮中心表示，今日新增之24,669例本土病例，為11,199例男性、13,465例女性、5例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(5,073例)，臺北市(3,054例)，臺中市(2,966例)，桃園市(2,793例)，高雄市(2,015例)，臺南市(1,669例)，彰化縣(982例)，新竹縣(726例)，新竹市(724例)，屏東縣(655例)，苗栗縣(648例)，雲林縣(540例)，宜蘭縣(531例)，花蓮縣(465例)，南投縣(423例)，基隆市(415例)，嘉義縣(338例)，臺東縣(234例)，嘉義市(234例)，澎湖縣(94例)，金門縣(81例)，連江縣(9例)。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，今日增2例兒童重症，皆為MIS-C個案、無新冠疫苗接種史，分別為1和3歲男童，兩人皆無新冠疫苗接種史，目前病況改善，住一般病房 觀察、治療中。

羅一鈞說，截至今國內累計100例MIS-C個案，其中5歲以下占62位，6-12歲共38位，僅19例接種一劑以上疫苗，因此呼籲家長盡快帶小孩接種疫苗，以避免下一波疫情造成的重症。

指揮中心指出，今日新增33例本土病例死亡個案，為19例男性、14例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、32例具慢性病史、23例未接種3劑COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月11日至8月13日，死亡日期介於5月11日至8月14日。

【8/17台灣本土+24669　死亡+33】MIS-C個案累計100例　5歲以下占6成2、逾8成未打疫苗【8/17台灣本土+24669　死亡+33】MIS-C個案累計100例　5歲以下占6成2、逾8成未打疫苗

指揮中心說明，今日新增204例境外移入個案中，為118例男性、86例女性；年齡介於未滿5歲至70多歲，分別為越南(14例)，泰國(12例)，美國(5例)，英國、菲律賓及瑞士(各2例)，柬埔寨、馬來西亞、香港、印尼、阿拉伯聯合大公國、寮國、奧地利、中國、加拿大及南非(各1例)移入。另157例感染國家調查中。入境日期介於今年7月19日至8月16日。

指揮中心統計，截至目前國內累計15,541,135例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含10,580,709例排除)，其中4,952,570例確診，分別為23,982例境外移入，4,928,534例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。 2020年起累計9,506例COVID-19死亡病例，其中9,491例本土，個案居住縣市分布為新北市2,048例、臺北市1,075例、臺中市945例、高雄市877例、臺南市739例、桃園市718例、彰化縣554例、屏東縣397例、雲林縣291例、南投縣282例、苗栗縣220例、嘉義縣216例、基隆市213例、宜蘭縣191例、嘉義市158例、花蓮縣153例、新竹縣147例、臺東縣138例、新竹市90例、澎湖縣23例、金門縣16例；另15例為境外移入。
兒童重症
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