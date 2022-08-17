Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 政治

陳明通疑幫政客「量產台大學位」 台大校長候選人：是多了一點

By 台灣英文新聞－編輯
2022/08/17 12:31
日前外傳俄羅斯一份機密文件，指中共秋天可能攻 台。國安局長陳明通（前）24日在立法院表示，這是 一種認知作戰，從各種情資研判，中共20...

俄情報指中共秋天攻台 陳明通：認知作戰

日前外傳俄羅斯一份機密文件，指中共秋天可能攻 台。國安局長陳明通（前）24日在立法院表示，這是 一種認知作戰，從各種情資研判，中共20... (來源 中央社)

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）新竹市前市長林智堅台大國發所論文遭校方認定抄襲並撤碩士學位後，其指導教授、國安局長陳明通也被檢舉涉嫌違反學術倫理、幫政治人物量產論文。台大16日證實陳明通新一學年不再應聘，而台大校長候選人之一在遭記者詢問陳明通指導論文爭議時，坦言「指導的學生數目多了點」。

台灣大學第13任校長遴選15日至22日舉行，九位候選人輪番上陣說明治校理念，林智堅抄襲及其指導教授的爭議性指導論文作法也獲得關注討論。媒體報導，陳明通自1995年至今，共指導173位碩博士，平均每年指導6人，掀起政治人物「學位量產機」爭議。

對此，校長候選人陳文章昨被問及陳是否有「量產論文」一事，坦言「指導的學生數目多了點」。他指出，人文學院教授每年通常只能指導2至3名學生，理工及電資學院則是5名學生，陳明通在台大應是「特別的案例」。

陳文章在理念說明會中，以「打造世界級學府，展現百年的榮耀」為題，對於林智堅論文案，他強調台大很重視學術倫理和誠信，學生並非天生就會寫論文，老師有義務教導，相信台大老師都很認真，未來也可考慮碩士在職專班，以實務報告取代論文。

另一位校長候選人，電資學院院長張耀文也表示，電資院內老師，平均每年指導4、5名學生，除非特殊情況否則不會發生這種事。

張耀文則主張「正直誠信、團結共榮，打造更卓越的世紀台大」精神，其中「正直誠信」是台大秉持的態度，強調學術獨立於政治之外，對於此次論文風波，他則引用已故校長傅斯年的話，「有聞便查，查明便辦，絕不護短」。
陳明通
論文
抄襲
林智堅
台大

相關新聞

【林智堅論文風波】陳明通傳請辭? 台大︰非辭職而是不再應聘兼課
【林智堅論文風波】陳明通傳請辭? 台大︰非辭職而是不再應聘兼課
2022/08/16 15:43
林智堅論文抄襲案　台大學生組織：無法接受剽竊　四大問題盼台灣學術界共同思考
林智堅論文抄襲案　台大學生組織：無法接受剽竊　四大問題盼台灣學術界共同思考
2022/08/14 10:43
【智堅論文門】朱立倫：蔡英文為一人一黨私利對抗台大 應向台灣社會道歉
【智堅論文門】朱立倫：蔡英文為一人一黨私利對抗台大 應向台灣社會道歉
2022/08/13 17:09
台灣民眾黨蔡壁如也爆抄襲？王浩宇：已向德明財經大學檢舉
台灣民眾黨蔡壁如也爆抄襲？王浩宇：已向德明財經大學檢舉
2022/08/13 15:35
林智堅退選　張善政點名國安局長陳明通下台　批鄭運鵬沒誠信不適任桃園市長
林智堅退選　張善政點名國安局長陳明通下台　批鄭運鵬沒誠信不適任桃園市長
2022/08/12 17:38

更新時間 : 2022-08-17 13:26 GMT+08:00

最受歡迎

新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
台北市長最新民調：「三腳督」支持度相差不到4%　陳時中好感度最差
台北市長最新民調：「三腳督」支持度相差不到4%　陳時中好感度最差
美國下重手限EDA軟體 斷中國3奈米先進製程前路
美國下重手限EDA軟體 斷中國3奈米先進製程前路
「3+4」入境檢疫再鬆綁！9/1起後4天自主防疫可返家「1人1室」
「3+4」入境檢疫再鬆綁！9/1起後4天自主防疫可返家「1人1室」
8/14台灣本土+20802　死亡+22　增1例MIS-C重症　10歲男童、曾接種一劑疫苗
8/14台灣本土+20802　死亡+22　增1例MIS-C重症　10歲男童、曾接種一劑疫苗
《魔鬼詩篇》作者演講遇襲傷勢重性命垂危 「最危險的小說」怎麼來？
《魔鬼詩篇》作者演講遇襲傷勢重性命垂危 「最危險的小說」怎麼來？
中美「電子戰」美軍勝出! 消息指: 共軍跟監裴洛西專機「灰頭土臉」
中美「電子戰」美軍勝出! 消息指: 共軍跟監裴洛西專機「灰頭土臉」
〈財經主筆室〉明年基本工資調漲5%恐成空？想想為何年輕人輕信柬埔寨「淘金夢」
〈財經主筆室〉明年基本工資調漲5%恐成空？想想為何年輕人輕信柬埔寨「淘金夢」
中籍「KK園區主嫌」泰國落網 詐騙賭博起家18萬翻上億
中籍「KK園區主嫌」泰國落網 詐騙賭博起家18萬翻上億
台灣8/16新增23172例確診個案　包括22902本土及270例境外移入
台灣8/16新增23172例確診個案　包括22902本土及270例境外移入