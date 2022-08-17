陳明通疑幫政客「量產台大學位」 台大校長候選人：是多了一點

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）新竹市前市長林智堅台大國發所論文遭校方認定抄襲並撤碩士學位後，其指導教授、國安局長陳明通也被檢舉涉嫌違反學術倫理、幫政治人物量產論文。台大16日證實陳明通新一學年不再應聘，而台大校長候選人之一在遭記者詢問陳明通指導論文爭議時，坦言「指導的學生數目多了點」。

台灣大學第13任校長遴選15日至22日舉行，九位候選人輪番上陣說明治校理念，林智堅抄襲及其指導教授的爭議性指導論文作法也獲得關注討論。媒體報導，陳明通自1995年至今，共指導173位碩博士，平均每年指導6人，掀起政治人物「學位量產機」爭議。

對此，校長候選人陳文章昨被問及陳是否有「量產論文」一事，坦言「指導的學生數目多了點」。他指出，人文學院教授每年通常只能指導2至3名學生，理工及電資學院則是5名學生，陳明通在台大應是「特別的案例」。

陳文章在理念說明會中，以「打造世界級學府，展現百年的榮耀」為題，對於林智堅論文案，他強調台大很重視學術倫理和誠信，學生並非天生就會寫論文，老師有義務教導，相信台大老師都很認真，未來也可考慮碩士在職專班，以實務報告取代論文。

另一位校長候選人，電資學院院長張耀文也表示，電資院內老師，平均每年指導4、5名學生，除非特殊情況否則不會發生這種事。

張耀文則主張「正直誠信、團結共榮，打造更卓越的世紀台大」精神，其中「正直誠信」是台大秉持的態度，強調學術獨立於政治之外，對於此次論文風波，他則引用已故校長傅斯年的話，「有聞便查，查明便辦，絕不護短」。