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臺灣農產嘉年華文旦網購活動開跑　農委會攜手26家電商業者行銷中秋應景水果

農委會說，從中秋節後的9月11日開始至9月30日止，單筆消費滿1,000元再多送50元現金折扣、折價券、紅利點數或等值商品，希望消費者不僅吃好柚過中秋，也要好柚吃過中秋。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2022/08/17 12:31
照片由農委會提供

照片由農委會提供

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）隨著中秋節即將到來，農委會主委陳吉仲今(17)日宣布與國內26家電商業者合作，在臺灣農產嘉年華官網設置「吃好柚過中秋」文旦網購專區，鼓勵消費者中秋前後吃文旦，力挺柚農。

農委會表示，國內各個產區的文旦都具有特色，無論是果肉口感綿密甜度高的中南部文旦柚、果肉細嫩Q彈的東部文旦柚，還是香味濃郁、甜中帶酸的北部文旦柚，都能在「臺灣農產嘉年華」官網的網購平臺專區買到。由於文旦營養價值很高，果肉富含膳食纖維﹅蛋白質，還有維生素B、C、E，以及礦物質鉀、鈣、鎂﹅磷等營養成分，更是耐存放的國產水果。

農委會說，自8月20日起每單筆消費滿1,000元，就可以獲得100元現金折扣、折價券、紅利點數或等值商品，以及不限金額參加抽好禮贈獎活動，同時在9月30日前，還可以搭配滿600元登錄發票抽200元農遊券的活動。

農委會還說，這次優惠活動也特別加碼，從中秋節後的9月11日開始至9月30日止，單筆消費滿1,000元再多送50元現金折扣、折價券、紅利點數或等值商品，希望消費者不僅吃好柚過中秋，也要好柚吃過中秋。而在此期間，稻米業者「米屋智農」將針對每一張滿千元的網購訂單，同步替消費者捐出獲得2022年精饌米台灣好米組金質獎的馥米一包(1公斤)給社福團體。

農委會強調，中國自今(2022)年6月起陸續片面暫停我國石斑魚、柑橘類果品、白帶魚及竹筴魚輸入，該會已啟動內銷、外銷及加工等三管齊下的完整產銷因應措施，將確保產地價格與農漁民收益不會受到影響。在強化國內多元行銷方面，該會已與電商業者合作，在「臺灣農產嘉年華」網購平臺設置各項農漁產品專區。

臺灣農產嘉年華文旦網購活動開跑　農委會攜手26家電商業者行銷中秋應景水果

照片由農委會提供
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