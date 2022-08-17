「香港反送中」期間親眼見證 曹興誠：台灣人團結 死也不能讓中共來 !

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）八月初訪台後，中共連番發動對台文攻武嚇，在台灣本島周圍進行實彈演習，聯電創辦人暨前董事長曹興誠當時大動作召開記者會，籲台灣人團結一心堅定抗中，與統派劃清界線，更宣布捐30億元強化台灣國防；正當外界好奇企業大老為何如此勇於表態，曹興誠16日接受媒體訪問時透露，2019年的香港反送中運動，是他態度轉變重要轉捩點。

接受訪問的曹興誠，自備防彈背心與鋼盔上節目。他解釋，裝備主要是防範惡徒，誠如安倍遭槍擊和加州橘郡長老教會槍擊案，如果萬一有需要，隨時也可以衝上去擋子彈，讓惡徒傷害他人的成本增加，降低傷亡。曹興誠強調，這就像台灣必須自我防禦，增加中共犯台成本而不敢來犯一樣，而加強自我防禦，不能光仰賴美國，台灣要展現決心。

「香港反送中」事件揭中共本質

曹興誠16日接受《中央廣播電臺》楊憲宏專訪時表示，中國在文化大革命之後，內部一直存在一種文革病毒，特別在香港反送中期間，人就在現場的他，從1月到9月親眼見證香港的變化，曹興誠更確定習近平文革病毒發作，因此更堅定他反共的立場。訪問中曹興誠批評中共是「流氓」，呼籲國人，台灣一定要有決心，要有「死也不讓你來」的決心，台灣人內部要團結且要「不怕死、不貪財」。

曹興誠也在訪問中說，最近很感謝胡盧 (環球時報前總編輯胡錫進、中國駐法國大使盧沙野) 打破統一的「葫蘆」，這兩人揭開統一的面紗，那就是再教育，而再教育的結果不是死就是腦殘，讓大家認清跟中國統一的下場。 國民黨過去的業與現在的障礙

曹興誠則認為，其實美國甚至世界各國應該直接承認台灣是主權獨立國家，只是此舉會先面臨台灣內部的障礙。他解釋，這個內部障礙正是因為台灣存在《一中憲法》，也是世界上只能有中華民國，要消滅中華人民共和國，因此導致台灣自己的國際地位被搞得很模糊。

曹興誠認為，這是老國民黨欠台灣的一個很大的負債，導致全世界和台灣都被搞得很糊塗，演變成兩岸只有一個中國，甚至現在的國民黨變成在一個中國之下要消滅台灣，這些都是國民黨加諸台灣的一個緊箍咒。

曹興誠在「為人民服務-楊憲宏時間」專訪時呼籲國民黨，這個一中政策是留給台灣人民一個極大的負債，也導致台灣和中國在很可能在火車軌道上對撞，因為一中就是不能容許兩中，過去我們認為可以撞出去，但現在對岸火車已經很大，我們只能想辦法改變軌道。而第二個方法就是想辦法在中間設置障礙，不讓對方撞過來，這個方法就是從1950年到現在的「維持現狀」，所以，國民黨講一中就是等於希望對方撞過來，也等於出賣台灣。

曹興誠批評現在的國民黨，「每天跟中共勾勾搭搭，每天講一個中國，混淆國際視聽，整天恐嚇台灣人，放棄抵抗意志，如果因此導致國軍也放棄抵抗意志，內部也沒有抵抗意志，那就危險了。」