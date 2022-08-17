更新時間: 2022-08-17 12:54

首次發稿: 2022-08-17 12:00

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 藝人艾成今（17日) 上午驚傳在捷運蘆洲站出口墜樓，當場身亡，年僅40歲。目前警方已封鎖現場，正等待家屬前往指認中。

英文名Eison的艾成，是馬來西亞華裔男藝人、歌手、演員，本名蔡艾成，1982年5月13日出生於馬來西亞砂拉越, 2020年與台灣藝人王瞳結婚。

兩天前艾成才製作一段直播演唱會, 並希望大家幫他分享出去, 誰知今天就發生憾事! 難道是藉此跟粉絲道別?!

事實上，艾成今年才和老婆王瞳像交代遺言似地說，「我可能明天就看不到妳了！」

TVBS報導, 王瞳去（2021）年則曾在直播中哭訴，這段感情她忍受10多年了，艾成就像一個機器人一樣，「哪有什麼夫妻生活」。所幸後來兩人努力修補，感情也逐漸回溫。

不料後來艾成副業出了問題，因為疫情關係餐廳業績掉9成，位在北市西門町的餐廳於4月收攤，慘賠500萬。

而儘管歷經王瞳出軌人夫風波，艾成依然癡情守護。近期的臉書PO文, 他也感嘆：

愛是人世間最難的功課，也是最容易的功課， 愛她吧，你就會得著永恆！

(王瞳臉書8月5日PO出的照片)

新北市政府警察局蘆洲分局今天表示，藝人艾成上午約10時自捷運蘆洲站共構大樓墜落在3號出口旁，當場死亡。

據了解，艾成住在該捷運共構宅7樓，墜樓時家人並未在現場。

中央社引述艾成與王瞳夫妻所屬的經紀公司鳳凰藝能回應說：

「很震驚很遺憾收到這樣的消息，艾成就像我們的家人，大家都無法接受這個事實，目前會先處理艾成後事，也誠懇請各界給王瞳空間。事件的過程我們正會同警方進一步了解中。」

艾成2009年成為選秀節目「超級偶像」第2季冠軍選手後，便留在台灣演藝圈發展，唱歌、主持、演戲各領域都有他活躍的身影。2020年7月底與愛情長跑10年的演員王瞳結婚。

近幾年艾成也經營副業有成，開設馬來西亞餐廳「艾叻沙」，全盛時期共開了4家店，但因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，今年4月忍痛收掉西門町創始店，但先前已為此貸款新台幣500萬，坦言壓力負擔大。

先前出席活動受訪時，艾成就曾透露自己有天在教會唱歌到一半覺得頭昏，回家測血壓飆高到170、心跳120多下，狀況很嚴重，當下緊張到不敢睡，抓著老婆王瞳的手，交代遺言「妳不要睡，我怕明天見不到妳」。

艾成14、15日連兩天才在臉書感慨發文：「人生就像一夢，真真假假永遠分不清，但若妳我活在愛裡，每一分秒都紀錄在天上」、「愛是人世間最難的功課，也是最容易的功課，愛她吧，你就會得著永恆！」沒想到今天就被發現在捷運蘆洲站共構大樓墜樓身亡，讓粉絲和親友相當感慨。

【快訊】癡情守護愛妻王瞳～藝人艾成驚傳蘆洲捷運站出口墜樓身亡 台灣警方封鎖現場

圖/王瞳臉書