Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 環境生態

創新應用台灣農林資材結合浮水印技法　林試所利用鳳梨葉纖維抄製植物標本圖

林業試驗所期許，明年可以將研究成果做一展示及說明，讓大家對浮水印有更深一層的認識。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2022/08/17 11:50
不同厚度的浮水印紙張。（照片來源：林業試驗所提供）

不同厚度的浮水印紙張。（照片來源：林業試驗所提供）

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）林業試驗所利用浮水印技法，結合農林剩餘資材-鳳梨葉纖維抄製所內植物標本圖案，實驗結果顯示纖維型態、排水速度及吸力對浮水印效果影響甚鉅。林業試驗所今(8/17)日表示，目前正與版畫家楊忠銘合作，將實驗成果與藝術家的想法做一結合，希望明(2023)年可以將結果做一展示。

林業試驗所表示，浮水印技法於古代或現代皆見其應用例子。在東方，傳統浮水印是在竹簾上用絲線綁出圖案，抄紙時利用竹簾表面突起程度不同，使紙張纖維分布產生多寡的不同，將來透光看時就可以因為纖維分布多寡不同，因看到不同透光的效果而看見圖案。但傳統此種技法往往只有透光與否的效果，卻無法有濃淡的效果。在西方，則是利用不同的銅網或是模子，在所抄製的紙張上做出浮水印的效果。影響浮水印效果的因子非常多，纖維型態、紙張厚度、壓製力量、濾水速度等諸多因子。

林業試驗所說，此次研究團隊嘗試利用農林剩餘資材-鳳梨葉的纖維抄製浮水印紙張，由於鳳梨纖維細緻，可以使圖案輪廓明顯。且因為纖維細緻，所抄製紙張厚度薄，可以先抄出薄紙，再利用裱褙技法將多張薄紙疊合在一起，使浮水印有濃淡的效果。

目前林業試驗所正與版畫家楊忠銘老師進行合作，希望從林試所標本館館藏的植物標本中選出適合的植物標本，並由楊忠銘老師製版後再由本所抄紙人員進行抄紙，抄出來的紙張雖然每張紙都不是一張完整的圖案，但是透過研究人員的裝裱技法，可以使多張紙張經由多層堆疊的方式，呈現出完整且有濃淡的植物標本浮水印。林業試驗所期許，明年可以將研究成果做一展示及說明，讓大家對浮水印有更深一層的認識。
林業試驗所
浮水印技法
農林資材

相關新聞

南臺灣珍稀植物庇護所！第2波「方舟中方舟」將展出　命懸一線綠色珍寶極危植物
南臺灣珍稀植物庇護所！第2波「方舟中方舟」將展出　命懸一線綠色珍寶極危植物
2022/06/30 12:28
用臺灣原料開發 香氛手工紙材料包製作技術
用臺灣原料開發 香氛手工紙材料包製作技術
2022/04/20 12:03
南臺灣珍稀植物庇護所　「方舟中方舟展」12/30開展
南臺灣珍稀植物庇護所　「方舟中方舟展」12/30開展
2021/12/28 09:02
林業試驗所：竹類是臺灣重要資源 妥善經營對二氧化碳吸存貢獻大
林業試驗所：竹類是臺灣重要資源 妥善經營對二氧化碳吸存貢獻大
2021/12/15 09:15
【林地淘金！】台灣發現頂尖食材白松露原生種　林業試驗所預估：8年栽培完成•10年內可量產
【林地淘金！】台灣發現頂尖食材白松露原生種　林業試驗所預估：8年栽培完成•10年內可量產
2021/03/30 21:17

更新時間 : 2022-08-17 13:25 GMT+08:00

最受歡迎

新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
台北市長最新民調：「三腳督」支持度相差不到4%　陳時中好感度最差
台北市長最新民調：「三腳督」支持度相差不到4%　陳時中好感度最差
美國下重手限EDA軟體 斷中國3奈米先進製程前路
美國下重手限EDA軟體 斷中國3奈米先進製程前路
「3+4」入境檢疫再鬆綁！9/1起後4天自主防疫可返家「1人1室」
「3+4」入境檢疫再鬆綁！9/1起後4天自主防疫可返家「1人1室」
8/14台灣本土+20802　死亡+22　增1例MIS-C重症　10歲男童、曾接種一劑疫苗
8/14台灣本土+20802　死亡+22　增1例MIS-C重症　10歲男童、曾接種一劑疫苗
《魔鬼詩篇》作者演講遇襲傷勢重性命垂危 「最危險的小說」怎麼來？
《魔鬼詩篇》作者演講遇襲傷勢重性命垂危 「最危險的小說」怎麼來？
中美「電子戰」美軍勝出! 消息指: 共軍跟監裴洛西專機「灰頭土臉」
中美「電子戰」美軍勝出! 消息指: 共軍跟監裴洛西專機「灰頭土臉」
〈財經主筆室〉明年基本工資調漲5%恐成空？想想為何年輕人輕信柬埔寨「淘金夢」
〈財經主筆室〉明年基本工資調漲5%恐成空？想想為何年輕人輕信柬埔寨「淘金夢」
中籍「KK園區主嫌」泰國落網 詐騙賭博起家18萬翻上億
中籍「KK園區主嫌」泰國落網 詐騙賭博起家18萬翻上億
台灣8/16新增23172例確診個案　包括22902本土及270例境外移入
台灣8/16新增23172例確診個案　包括22902本土及270例境外移入