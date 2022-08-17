創新應用台灣農林資材結合浮水印技法　林試所利用鳳梨葉纖維抄製植物標本圖

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）林業試驗所利用浮水印技法，結合農林剩餘資材-鳳梨葉纖維抄製所內植物標本圖案，實驗結果顯示纖維型態、排水速度及吸力對浮水印效果影響甚鉅。林業試驗所今(8/17)日表示，目前正與版畫家楊忠銘合作，將實驗成果與藝術家的想法做一結合，希望明(2023)年可以將結果做一展示。

林業試驗所表示，浮水印技法於古代或現代皆見其應用例子。在東方，傳統浮水印是在竹簾上用絲線綁出圖案，抄紙時利用竹簾表面突起程度不同，使紙張纖維分布產生多寡的不同，將來透光看時就可以因為纖維分布多寡不同，因看到不同透光的效果而看見圖案。但傳統此種技法往往只有透光與否的效果，卻無法有濃淡的效果。在西方，則是利用不同的銅網或是模子，在所抄製的紙張上做出浮水印的效果。影響浮水印效果的因子非常多，纖維型態、紙張厚度、壓製力量、濾水速度等諸多因子。

林業試驗所說，此次研究團隊嘗試利用農林剩餘資材-鳳梨葉的纖維抄製浮水印紙張，由於鳳梨纖維細緻，可以使圖案輪廓明顯。且因為纖維細緻，所抄製紙張厚度薄，可以先抄出薄紙，再利用裱褙技法將多張薄紙疊合在一起，使浮水印有濃淡的效果。

目前林業試驗所正與版畫家楊忠銘老師進行合作，希望從林試所標本館館藏的植物標本中選出適合的植物標本，並由楊忠銘老師製版後再由本所抄紙人員進行抄紙，抄出來的紙張雖然每張紙都不是一張完整的圖案，但是透過研究人員的裝裱技法，可以使多張紙張經由多層堆疊的方式，呈現出完整且有濃淡的植物標本浮水印。林業試驗所期許，明年可以將研究成果做一展示及說明，讓大家對浮水印有更深一層的認識。