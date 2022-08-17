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刑事局破獲誘赴柬埔寨詐騙集團　台灣負責人張女招募1人收入10萬•4個月安排50多人出境

警方查獲人蛇集團在台負責人為張姓女子，她5月初陸續指揮林姓男子等人負責接送、辦理護照、核酸檢測（PCR）及訂購機票等工作，每招募安排1名國人出境至柬埔寨可獲10萬元報酬，泰國領取1萬元至1萬6000元不等報酬，至今已安排近50多人出境。新竹地檢署16日表示，偵辦砸車逃逸案件時，在嫌犯何姓男子租屋處發現1名年約20歲女子遭拘禁將被送往泰國工作，警方及時救出這名女子。全案拘提6嫌到案，都聲請羈押禁見。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/08/17 11:35
刑事局中部打擊犯罪中心16日表示，該中心15日破獲誘騙國人赴柬埔寨等國工作的人蛇集團，查扣相關贓證物，拘提3名嫌犯送辦。（民眾提供）中央...

刑事局中部打擊犯罪中心16日表示，該中心15日破獲誘騙國人赴柬埔寨等國工作的人蛇集團，查扣相關贓證物，拘提3名嫌犯送辦。（民眾提供）中央...

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）刑事局中部打擊犯罪中心表示，15日在北中南等地查獲3名犯嫌涉嫌以高薪誘騙國人赴柬埔寨等國工作，警方成功攔阻5名被害人出境，初步調查，不到4個月已近50人被安排出境。

刑事局破獲誘赴柬埔寨詐騙集團　台灣負責人張女招募1人收入10萬•4個月安排50多人出境

刑事局中部打擊犯罪中心16日表示，15日破獲誘騙國人赴柬埔寨等國工作人蛇集團，並查獲相關贓證物。（民眾提供）中央社

刑事局破獲誘赴柬埔寨詐騙集團　台灣負責人張女招募1人收入10萬•4個月安排50多人出境臺北市保安警察大隊至萬華龍山寺手持宣導海報、標語，呼籲民眾從「識詐」做起，提高自我防詐意識。(圖/北市府警察局 保安警察大隊)

赴柬埔寨打工詐騙、人口販運議題近期受到社會關注。刑事局中部打擊犯罪中心16日透過文字稿表示，為打擊人口販運集團，與國際科聯手，清查比對國人遭詐騙前往柬埔寨、泰國後遭拘禁的家屬報案案件。

警方清查發現，許姓被害人遭誘騙前往柬埔寨後，行動自由遭控制，後因身體不適才能回國，同班機的王姓女被害人至今仍遭控制自由在柬埔寨，犯罪集團要求家屬匯款贖金新台幣40萬元，才願意放被害人回國。

中部打擊犯罪中心與多個單位組成專案小組，報請台灣彰化地檢署指揮偵辦。鎖定一個專業分工的人蛇集團，集團成員在臉書（Facebook）、IG（Instagram）等社群張貼「高薪聘請到柬埔寨或泰國等國家從事打字、電腦工作、博弈機房等合法高薪行業人員」等訊息，誘騙急需工作、抱發財夢的年輕人。

警方查獲人蛇集團在台負責人為張姓女子，她5月初陸續指揮林姓男子等人負責接送、辦理護照、核酸檢測（PCR）及訂購機票等工作，每招募安排1名國人出境至柬埔寨可獲10萬元報酬，泰國領取1萬元至1萬6000元不等報酬，至今已安排近50多人出境。

專案小組15日動員50名警力，分別在台北、台中、高雄三地拘提張姓男子、陳姓男子、林男等人，並通知張女到案，現場查扣手機、被害人護照、證件、筆記本等不法事證物。警方在拘提、搜索過程中，現場攔阻5名被害人出境。

警詢後，全案分別以組織犯罪防制條例、刑法使用詐術使人出國罪、人口販運防制法等罪嫌移送彰化地檢署偵辦。

另外新竹地檢署16日表示，偵辦砸車逃逸案件時，在嫌犯何姓男子租屋處發現1名年約20歲女子遭拘禁將被送往泰國工作，警方及時救出這名女子。全案拘提6嫌到案，都聲請羈押禁見。

新竹地檢署16日晚間發布新聞資料指出，檢察官翁旭輝指揮新竹市警察局第二分局偵辦一起砸車逃逸案件，專案小組昨天搜索、拘提涉案的何男、張姓女子及葛姓男子，並在何男租屋處發現1名年約20歲女子，她神色慌張且外觀有明顯傷勢。

中央社引述檢方表示，專案小組查證後，得知女子遭私行拘禁近日將被送往泰國工作，立即將人救出。追查發現除何男等3人外，還有其他共犯，分別為毋姓男子、張姓男子與陳姓男子，16日也拘提毋男等3人到案。

檢察官16日訊問涉案6人後，檢方認為，6人涉違反人口販運防制法及刑法的買賣質押人口、移送被略誘人出國、妨害自由、傷害等罪嫌重大，且有反覆實施同一犯罪之虞，向新竹地方法院聲請羈押禁見何男等6人。

檢方指出，近期發生不少因求職遭騙，進而被送往柬埔寨、緬甸、泰國、寮國、杜拜等地從事勞動與報酬顯不相當的工作，將以積極的行動，從速從嚴辦不法份子。

刑事局破獲誘赴柬埔寨詐騙集團　台灣負責人張女招募1人收入10萬•4個月安排50多人出境臺北市保安警察大隊至西門町徒步巡邏，手持宣導海報、標語提醒民眾及青少年認識常見的網路詐騙手法。(圖/北市府警察局 保安警察大隊)
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