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台中石岡區熱氣球嘉年華8/25登場　600秒煙火秀將閃耀大甲溪畔

石岡區公所提醒，活動期間周邊道路將進行交通管制，且活動會場停車位有限，自8月25日中午起至8月28日都有免費接駁車。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2022/08/17 10:27
圖片由台中市政府觀光旅遊局提供

圖片由台中市政府觀光旅遊局提供

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）台中山城熱氣球嘉年華受疫情影響停辦一年，今年將自8月25日至28日在石岡區土牛運動公園登場。台中市政府民政局表示，這次活動規劃7場熱氣球繫留升空體驗，還有音樂晚會、華麗煙火及光雕噴火秀，活動期間周邊道路將進行交通管制，建議民眾利用大眾運輸或接駁車服務前往會場。

台中市民政局長吳世瑋表示，2010年台中山城首次舉辦熱氣球升空活動，吸引近10萬人次參訪，去(2021)年受疫情影響停辦一年，今年強勢回歸並擴大活動規模，連續四天共7場熱氣球展示及繫留時間，更加碼音樂晚會及煙火秀，活動精采可期。

石岡區長劉素幸表示，此次熱氣球繫留體驗是以繩索固定熱氣球「定點升降」，讓民眾感受搭乘熱氣球的高空冒險，從搭球至下球時間約4至6分鐘，一次(趟)可承載3至4人，家長若有帶國小以下兒童，身高110公分以上即可搭乘。

劉素幸指出，除熱氣球升空體驗外，8月26日下午4時至6時結合逍遙音樂町，雙金歌王沈文程及在地團體將帶來精彩表演；另8月27日還有水資源宣導音樂晚會，麋生、八三夭等歌手團體將登台表演，另結合夜間光雕噴火秀及600秒煙火秀，將璀璨閃耀大甲溪畔。

石岡區公所提醒，台中山城熱氣球嘉年華活動期間，周邊道路將進行交通管制，且活動會場停車位有限，自8月25日中午起至8月28日都有免費接駁車，建議民眾利用大眾運輸或接駁車服務前往會場，詳情請上石岡區公所臉書粉絲專頁查詢。
熱氣球嘉年華
疫情
音樂會
煙火秀
光雕噴火秀

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