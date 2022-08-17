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台灣聯發科5G NTN衛星手機•順利完成實驗室連線測試　締造通訊業重要里程碑

➤聯發科指出，透過與工研院及羅德史瓦茲三方共同合作，開拓智慧手機支援衛星通訊的可行性。➤5G NTN衛星網路可提供更完整的全球覆蓋功能，目前地面網路無法觸及的地區，都可透過智慧手機實現5G衛星通訊的服務，加速5G網路地面和衛星的整合，形成無縫銜接的通訊網路。

By 科技組, 台灣英文新聞－編輯
2022/08/17 10:32
此為示意照 (聯發科官網) 

此為示意照 (聯發科官網) 

（台灣英文新聞/科技組 綜合報導）聯發科5G創新技術再傳捷報，今天（17日) 宣布使用搭載自家具5G NTN衛星連網路功能晶片的智慧型手機，於實驗室環境測試中成功打通衛星連線，讓5G手機支援非地面網路的雙向資料傳輸，締造通訊產業重要里程碑

聯發科表示，這次測試遵循5G國際標準組織3GPP Rel-17規範定義的功能和程序，使用聯發科具有5G非地面網路（NTN）衛星網路功能的行動通訊晶片，配搭羅德史瓦茲低軌衛星通道模擬器以及工研院開發的測試基地台，於實驗室中模擬高度為600公里、移動速度高達每小時2.7萬公里的低軌衛星。

聯發科指出，透過三方共同合作，開拓智慧手機支援衛星通訊的可行性。5G NTN衛星網路可提供更完整的全球覆蓋功能，目前地面網路無法觸及的地區，都可透過智慧手機實現5G衛星通訊的服務，加速5G網路地面和衛星的整合，形成無縫銜接的通訊網路。

聯發科表示，智慧手機用戶不需要新增配件，便可望實現一機雙網，天地連線的創新服務。這項技術將擴大5G連接服務的可用性，特別是在關鍵的通訊、交通、農業、車隊和重型機器管理以及物聯網等，將可支援更多應用場景和新型態的業務發展。

中央社引述聯發科無線通訊系統發展本部總經理黃合淇說，聯發科這次成功驗證了衛星網路在5G智慧手機上的前瞻性和有效性，徹底發揮5G萬物互聯的特性。

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