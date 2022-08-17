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環保署與教育部攜手辦理　全國高中小學推廣全民實踐綠生活創意演說競賽

環保署希望藉此強化年輕世代對淨零綠生活的認知與實踐，激發同學們多元、創新作為，並將淨零綠生活的觀念與家人分享，帶動家庭及社區生活轉型，讓淨零綠生活逐漸成為社會時尚與普世價值。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2022/08/17 09:33
圖片由環保署提供

圖片由環保署提供

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）面對氣候變遷，希望全民從食、衣、住、行、育、樂、購等各面向，透過行為改變，力行綠色生活、實踐淨零生活。環保署與教育部攜手辦理「全國高中小學推廣全民實踐綠生活創意演說競賽」，獲獎者最高可獲得新臺幣12,000元等值禮卷及綠點等獎勵。

環保署今(8/17)日表示，自8月起，該署前進校園舉辦淨零綠生活說明會與年輕學生們對話以外，特別與教育部合作舉辦「全國高中小學推廣全民實踐綠生活創意演說競賽」，比賽分為高中組、國中組及國小組：高中組2022年9月30日截止投稿、11月19日於中山大學實地演說決賽；國中組及國小組2022年11月30日截止投稿、2023年2月18日於朝陽科技大學實地演說決賽。

環保署希望藉此強化年輕世代對淨零綠生活的認知與實踐，激發同學們多元、創新作為，並將淨零綠生活的觀念與家人分享，帶動家庭及社區生活轉型，讓淨零綠生活逐漸成為社會時尚與普世價值。

環保署邀請「同學們，緊相揪來把你最有創意、吸睛的點子，用『演』、『說』、『唱』及『跳』等方式show出來。」演講比賽辦法已詳載於環保署「全民綠生活資訊平台」活動專區網頁。

面對氣候變遷，環保署肩負臺灣2050淨零轉型12項關鍵戰略第10項全民轉型「淨零綠生活」的推動任務，希望全民從食、衣、住、行、育、樂、購等各面向，透過行為改變，力行綠色生活、實踐淨零生活。
環保署
氣候變遷
教育部
綠生活
演講

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