〈時評〉「首戰即終戰」美日完成抗中武器星際佈局

面對俄羅斯邪惡入侵烏克蘭及中共敵意的環台軍事演習,美日分別在軍事科技上迅速完成新的佈局,反制俄、中的新防衛系統及攻擊性武器包括「核航彈」全都就位。俄、中未來再凶性大發,發動戰爭,很可能面臨「首戰即終戰」的致命打擊,如果俄、中瘋狂到發射核武導彈,這些末日武器將可能就在發射地點就被攔截引爆,自食惡果。

8月初洛克希德馬丁公司為美國太空軍建造的第6枚,也是最後1枚太空紅外線系統地球同步軌道(SBIRS GEO-6)飛彈防禦預警衛星,於佛州的卡納維爾角空軍基地成功升空,SBIRS將可透過衛星24小時監測與追蹤全球任何地方發射的彈道飛彈,為美國本土與海外部隊提供關鍵預警時間、抵禦潛在威脅。

這個時間雖然是長久以來已經設定,可是就剛好在議長南希裴洛西訪台後,中共啟動軍演敏感時刻。針對性很巧合。

《國家防衛雜誌》(National Defense Magazine)報導,太空軍「太空系統指揮部」(SSC)表示,GEO-6將進一步強化SBIRS提供飛彈預警、防禦、強化美軍太空狀態覺知與技術情報等能力。這個「新世代LM2100系列模組化載台」SBIRS飛彈預警衛星部署在距地表3.5萬公里遠的地球同步軌道(Geosynchronous orbit)和高橢圓軌道(Highly Elliptical Orbit),能有效協助陸基彈道飛彈的預警、提供彈道防禦系統追蹤目標,還能捕捉地球部分戰區的紅外線影像。

SBIRS飛彈預警衛星群,配備強大的掃描和紅外監視傳感器,以 24小時,每週7天的全天候運轉。這些傳感器會立即發現地面上的不尋常動向,並且將威脅座標與位置傳送給美國飛彈防衛署(MDA),可以立即派出「最有效的攔截武器」,包括殺手衛星、飛彈,及核航彈,多層反制系統。

負責操作的軍官表示:「系統可監控、追蹤、並防禦導彈及超音速飛彈的威脅」(said Col. Brian Denaro, Space Force’s program executive officer for space sensing. “SBIRS GEO-6 provides another critical, unblinking eye to detect, track and defend against ballistic and hypersonic missile threat,” he added.)

系統將在2023年春夏全啟動。預計服役12年。時間設計針對中共的2027擴張野心。

這個紅外線星座(SBIRS constellation ),實現了1980年代所創想的「星際戰爭」的概念。

除了這個超級防禦系統之外,配合的超級武器也已經問世。去年10月美國最先進的F-35A隱形戰機完成一系列搭載核武測試之後,已經成為核武與常規武器共同搭載平台,美國軍方已開始討論「是否要將這種核武器部署到中國周邊的亞太地區」。也就是新世代的「核共享」(nuclear sharing)。

美國《空軍時報》報導,美國空軍完成F-35A隱形戰鬥機的一系列飛行測試,包括在內華達州的托洛帕試驗場首次投放了測試型B61-12核航彈,以確保未來能攜帶無控核航彈的最新改進版本B61-12。該型核彈可以根據需要在300噸到5萬噸之間調整爆炸當量,其中最大當量「相當於1945年美國在日本所投核彈的2倍以上」。

這開啟了一個精準打擊源頭的全新紀元。

美國將在2022-2025生產480枚B61-12,專家估計,美國擁有680枚各型B61核航彈,其中230枚用於戰鬥機等非戰略武器平臺。這個以F-35為平台的核武計劃是耗資6340億美元的美國核現代化計畫的一部分。

將「核航彈」裝入F35的機腹中,徹底匿蹤。可以運用的範圍極廣,打擊源頭是主要目的。對俄羅斯及中國的野心家產生新的「核威懾」作用。

除了美國的新武器進撃。對中共日益防備的日本,也有跳躍式的進展。《共同社》7 月 24 日報導指出,日本宇宙航空研究開發機構(JAXA)成功於當日發射一枚小型火箭。

《共同社》報導,為開發被稱作「超音速燃燒衝壓發動機」(scramjet)的超音速發動機, JAXA 於鹿兒島的內之浦宇宙空間觀測所發射小型觀測火箭 S-520-RD1 號機。該火箭全長約 9 公尺多、直徑 52 公分、重量約 2.6 噸,火箭上所搭載的引擎模擬裝置在地表上空約 160 公里處與火箭分離,而裝置在分離後降落時可望達到時速逾 6,500 萬公里的 5.5 馬赫,為高超音速武器的核心部件。

這當然是針對中共侵犯的另一個「致命第二撃」的攻擊性防禦武器。對中共來説,不是好消息。

這是中共戰狼外交到處耍流氓無賴,民主國家最前線的具體反制措施。

從最近軍演看,中共的實力不過三七五,但是野心卻是一百%。這種狂妄,將招致全球逐漸走向「去中國化」。習近平最近應該被嚇儍了,一個老是後知後覺的領導人,竟然要求終身不退,中國的落後將如自由落體般,掉入深淵。