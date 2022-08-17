〈時評〉「首戰即終戰」美日完成抗中武器星際佈局

面對俄羅斯邪惡入侵烏克蘭及中共敵意的環台軍事演習，美日分別在軍事科技上迅速完成新的佈局，反制俄、中的新防衛系統及攻擊性武器包括「核航彈」全都就位。俄、中未來再凶性大發，發動戰爭，很可能面臨「首戰即終戰」的致命打擊，如果俄、中瘋狂到發射核武導彈，這些末日武器將可能就在發射地點就被攔截引爆，自食惡果。

8月初洛克希德馬丁公司為美國太空軍建造的第6枚，也是最後1枚太空紅外線系統地球同步軌道（SBIRS GEO-6）飛彈防禦預警衛星，於佛州的卡納維爾角空軍基地成功升空，SBIRS將可透過衛星24小時監測與追蹤全球任何地方發射的彈道飛彈，為美國本土與海外部隊提供關鍵預警時間、抵禦潛在威脅。

這個時間雖然是長久以來已經設定，可是就剛好在議長南希裴洛西訪台後，中共啟動軍演敏感時刻。針對性很巧合。

《國家防衛雜誌》（National Defense Magazine）報導，太空軍「太空系統指揮部」（SSC）表示，GEO-6將進一步強化SBIRS提供飛彈預警、防禦、強化美軍太空狀態覺知與技術情報等能力。這個「新世代LM2100系列模組化載台」SBIRS飛彈預警衛星部署在距地表3.5萬公里遠的地球同步軌道（Geosynchronous orbit）和高橢圓軌道（Highly Elliptical Orbit），能有效協助陸基彈道飛彈的預警、提供彈道防禦系統追蹤目標，還能捕捉地球部分戰區的紅外線影像。

SBIRS飛彈預警衛星群，配備強大的掃描和紅外監視傳感器，以 24小時，每週7天的全天候運轉。這些傳感器會立即發現地面上的不尋常動向，並且將威脅座標與位置傳送給美國飛彈防衛署（MDA），可以立即派出「最有效的攔截武器」，包括殺手衛星、飛彈，及核航彈，多層反制系統。

負責操作的軍官表示：「系統可監控、追蹤、並防禦導彈及超音速飛彈的威脅」（said Col. Brian Denaro, Space Force’s program executive officer for space sensing. “SBIRS GEO-6 provides another critical, unblinking eye to detect, track and defend against ballistic and hypersonic missile threat,” he added.）

系統將在2023年春夏全啟動。預計服役12年。時間設計針對中共的2027擴張野心。

這個紅外線星座（SBIRS constellation ），實現了1980年代所創想的「星際戰爭」的概念。

除了這個超級防禦系統之外，配合的超級武器也已經問世。去年10月美國最先進的F-35A隱形戰機完成一系列搭載核武測試之後，已經成為核武與常規武器共同搭載平台，美國軍方已開始討論「是否要將這種核武器部署到中國周邊的亞太地區」。也就是新世代的「核共享」（nuclear sharing)。

美國《空軍時報》報導，美國空軍完成F-35A隱形戰鬥機的一系列飛行測試，包括在內華達州的托洛帕試驗場首次投放了測試型B61-12核航彈，以確保未來能攜帶無控核航彈的最新改進版本B61-12。該型核彈可以根據需要在300噸到5萬噸之間調整爆炸當量，其中最大當量「相當於1945年美國在日本所投核彈的2倍以上」。

這開啟了一個精準打擊源頭的全新紀元。

美國將在2022-2025生產480枚B61-12，專家估計，美國擁有680枚各型B61核航彈，其中230枚用於戰鬥機等非戰略武器平臺。這個以F-35為平台的核武計劃是耗資6340億美元的美國核現代化計畫的一部分。

將「核航彈」裝入F35的機腹中，徹底匿蹤。可以運用的範圍極廣，打擊源頭是主要目的。對俄羅斯及中國的野心家產生新的「核威懾」作用。

除了美國的新武器進撃。對中共日益防備的日本，也有跳躍式的進展。《共同社》7 月 24 日報導指出，日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）成功於當日發射一枚小型火箭。

《共同社》報導，為開發被稱作「超音速燃燒衝壓發動機」（scramjet）的超音速發動機， JAXA 於鹿兒島的內之浦宇宙空間觀測所發射小型觀測火箭 S-520-RD1 號機。該火箭全長約 9 公尺多、直徑 52 公分、重量約 2.6 噸，火箭上所搭載的引擎模擬裝置在地表上空約 160 公里處與火箭分離，而裝置在分離後降落時可望達到時速逾 6,500 萬公里的 5.5 馬赫，為高超音速武器的核心部件。

這當然是針對中共侵犯的另一個「致命第二撃」的攻擊性防禦武器。對中共來説，不是好消息。

這是中共戰狼外交到處耍流氓無賴，民主國家最前線的具體反制措施。

從最近軍演看，中共的實力不過三七五，但是野心卻是一百%。這種狂妄，將招致全球逐漸走向「去中國化」。習近平最近應該被嚇儍了，一個老是後知後覺的領導人，竟然要求終身不退，中國的落後將如自由落體般，掉入深淵。