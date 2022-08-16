網路詐騙假借台灣義美食品推低脂蕎麥麵　品牌發布聲明澄清網揪兩大盲點

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導)台灣義美食品近日遭盜用，有不肖業者打著其名號推出新產品，義美食品於今(16)日發出聲明澄清。

臉書帳號Eaplay.shop近日假借義美食品名號，推出號稱「越吃越瘦」的新品「蕎麥輕食面」及減脂瘦身代餐包，蕎麥麵價格從千元下殺到新台幣$26元，代餐包更只要$10元，產品出現簡體字，啟人疑竇。該不實廣告至今日晚間8時，已有超過1,000個讚以及102則留言。

有不少網友於該貼文下方留言詢問購買管道，該網站小編也貼出訂購連結，並表示「今天下單明天會到」，也有網友質疑不單純，「簡體字是台灣網站嗎？」該小編則掛保證表示是台灣店家，對此，被義美食品打臉並駁斥為假消息。



（圖擷取自Eaplay.shop臉書）

義美食品於臉書上聲明，此一頁式廣告並非義美食品所販售的商品！提醒消費者請勿購買，以防受騙！​

品牌表示，近日接獲多名消費者反應，網路上流傳藉由該一頁式廣告：eaplay.shop，企圖誘導消費者點入購買，呼籲消費者不要相信來源不明的一頁式廣告！小心受騙！

義美食品提醒，商品販售通路以義美門市、各大量販超商通路、義美食品安心購為主，若無法確認商品來源，請先行來電了解，以確保商品的購買及後續保固等權益！並分享行政院消費者保護會防詐騙注意事項。

更有網友直接揪出詐騙兩大盲點－簡體字及米飯用語，「台灣人根本不會講米飯，都說一碗飯或是一碗白飯」、「包裝直接簡體字也不改」；也有人搞笑表示，「吐司對半，但價錢10塊好像很可以，義美要不要參考一下？」、「所有的fb一頁式廣告都要非常非常小心，台灣真的淪落為詐騙的王國！」