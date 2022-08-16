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《該死的阿修羅》代表台灣角逐奧斯卡　取材社會事件探家庭職場文化

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2022/08/16 17:37
《該死的阿修羅》宣傳照。（圖／官方臉書）

《該死的阿修羅》宣傳照。（圖／官方臉書）

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)由樓一安導演執導《該死的阿修羅》將代表台灣角逐奥斯卡最佳國際影片。

經文化部影視及流行音樂產業局召開之甄選會議推薦，將代表台灣角逐奥斯卡金像獎最佳國際影片《該死的阿修羅》，獲2022台北電影獎最佳編劇、最佳配樂獎，由莫子儀、黃姵嘉、潘綱大、王渝萱及賴澔哲主演，王渝萱更勇奪2021金馬及2022台北電影節最佳女配角獎。

文化部表示，今年報名奥斯卡金像獎參賽之影片總計11部，經甄選委員會熱烈討論，決議通過推薦《該死的阿修羅》代表台灣參賽，其推薦理由為「以獨特敘事形式探討當代隨機殺人的暴力議題，淺入深出反映虛實混淆的普世現象，在人性善惡論述上體現東方思維，開放式結尾令人驚豔」。

樓一安接到通知後表示，「為什麼不是《咒》？我被《咒》嚇得半死耶！我只想得到這句感言。因為這件事本身也有點嚇人。如果《該死的阿修羅》有機會因此可以讓更多海外觀眾看到，那也是很棒的一件事！謝謝大家！」

影片取材自社會真實事件，為樓一安歷時3年田調，從一場隨機殺人事件探討家庭、職場文化、網路與階級等社會議題。

《該死的阿修羅》將和愛爾蘭《夏日悄悄話》（The Quiet Girl）、韓國懸疑片《分手的決心》（Decision To Leave）、瑞典《愛別四季》（Switzerland）角逐大獎。
樓一安
該死的阿修羅
莫子儀
王渝萱

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更新時間 : 2022-08-16 17:46 GMT+08:00

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