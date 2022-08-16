「花現幸福的好日子」 花王(台灣)助57所偏鄉學子

新北市的孩子幸福再加分，花王(台灣)即日起加入好日子愛心大平台， 成為支持實現學童月經平權的企業，納入脆弱家庭服務網絡，期能協 助更多弱勢家庭學童，讓學童過好日子，享受幸福。

市長侯友宜表示，為讓善行義舉貢獻有處， 需要支援扶助者求助有門， 新北市建置好日子愛心大平台讓善心人士與企業提供愛心， 也讓需要支援扶助的市民與孩子能夠得到資源與幫助。自2019年6 月至今已募集市值超過新臺幣38億795萬1,961元的物資及 善款，超過3,472萬人次受益。

另外，考量生理用品是女性必需品，且對弱勢家庭是一筆大開銷， 為讓社會大眾更加重視女性健康與權益，新北市從去年(2021年) 開始推動「月經平權」， 結合民間及企業資源將生理用品發送新北市弱勢婦女及境內299所 學校弱勢學生，讓「月事變好事」。為了不讓學生因家庭經濟困難， 而無法負擔或取得足夠生理用品，進而影響身心健康， 即日起新北市、花王與學校產官學攜手，透過緊密且長期的合作， 將生理用品送到57所偏遠學校，從學生的需求提供最到位、 最有效益的協助，讓新北市成為最呵護女孩的城市。

花王(台灣)董事長大熊康生表示，雖然是外商公司， 但已經在台灣深耕58年，且熱心公益， 長年致力於衛教公益及衛教宣導，總公司就位在新北市， 這也是這次能夠合作的一個重要的契機與緣分。 未來花王將長期捐贈偏遠學校生理用品及到校協同衛教宣導， 以教育扎根的方式，透過多元的教育推廣關心環境與社會， 讓美麗與潔淨展現。 未來本方案將由八里國中擔任中心學校，定期統計並回報57所學校 需求及學生取用情形，協助安排花王入校協同衛教及性平宣導。

八里國中校長詹志偉表示，把燈提高點可以照亮更多人。 花王加入好日子愛心大平台的聚光燈照亮偏鄉57所學校， 提供弱勢學生急難、急用生理用品，學校作為57所學校中心學校， 將全力配合宣導及協助配套作業，共同實現月經平權， 保障學生身心健康。

教育局表示，從今日起，新北市就讀57所偏遠國中小及高中職學生 ，家遇急難或有急用學生，可至學校健康中心領取月亮包，包括2包 日用型、1包夜用型及1包護墊，市價298元， 並由學校關懷輔導，視情況通報新北市（高風險家庭管理中心） 提供後續協助。教育局也發展月經教育懶人包， 提供各級學校進行校園宣導， 並引進花王宣導講師入校協同進行衛生教育及性平教育， 共同營造尊重、平等的友善校園。

圖/新北市教育局提供