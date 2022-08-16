Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 工商訊息

「花現幸福的好日子」 花王(台灣)助57所偏鄉學子

產官學攜手 實現月經平權

By 台灣英文新聞
2022/08/16 17:26
圖/新北市教育局提供

圖/新北市教育局提供

新北市的孩子幸福再加分，花王(台灣)即日起加入好日子愛心大平台，成為支持實現學童月經平權的企業，納入脆弱家庭服務網絡，期能協助更多弱勢家庭學童，讓學童過好日子，享受幸福。

市長侯友宜表示，為讓善行義舉貢獻有處，需要支援扶助者求助有門，新北市建置好日子愛心大平台讓善心人士與企業提供愛心，也讓需要支援扶助的市民與孩子能夠得到資源與幫助。自2019年6月至今已募集市值超過新臺幣38億795萬1,961元的物資及善款，超過3,472萬人次受益。

另外，考量生理用品是女性必需品，且對弱勢家庭是一筆大開銷，為讓社會大眾更加重視女性健康與權益，新北市從去年(2021年)開始推動「月經平權」，結合民間及企業資源將生理用品發送新北市弱勢婦女及境內299所學校弱勢學生，讓「月事變好事」。為了不讓學生因家庭經濟困難，而無法負擔或取得足夠生理用品，進而影響身心健康，即日起新北市、花王與學校產官學攜手，透過緊密且長期的合作，將生理用品送到57所偏遠學校，從學生的需求提供最到位、最有效益的協助，讓新北市成為最呵護女孩的城市。

花王(台灣)董事長大熊康生表示，雖然是外商公司，但已經在台灣深耕58年，且熱心公益，長年致力於衛教公益及衛教宣導，總公司就位在新北市，這也是這次能夠合作的一個重要的契機與緣分。未來花王將長期捐贈偏遠學校生理用品及到校協同衛教宣導，以教育扎根的方式，透過多元的教育推廣關心環境與社會，讓美麗與潔淨展現。 未來本方案將由八里國中擔任中心學校，定期統計並回報57所學校需求及學生取用情形，協助安排花王入校協同衛教及性平宣導。

八里國中校長詹志偉表示，把燈提高點可以照亮更多人。花王加入好日子愛心大平台的聚光燈照亮偏鄉57所學校，提供弱勢學生急難、急用生理用品，學校作為57所學校中心學校，將全力配合宣導及協助配套作業，共同實現月經平權，保障學生身心健康。

教育局表示，從今日起，新北市就讀57所偏遠國中小及高中職學生，家遇急難或有急用學生，可至學校健康中心領取月亮包，包括2包日用型、1包夜用型及1包護墊，市價298元，並由學校關懷輔導，視情況通報新北市（高風險家庭管理中心）提供後續協助。教育局也發展月經教育懶人包，提供各級學校進行校園宣導，並引進花王宣導講師入校協同進行衛生教育及性平教育，共同營造尊重、平等的友善校園。

「花現幸福的好日子」 花王(台灣)助57所偏鄉學子

圖/新北市教育局提供

更新時間 : 2022-08-16 17:38 GMT+08:00

最受歡迎

新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
8/14台灣本土+20802　死亡+22　增1例MIS-C重症　10歲男童、曾接種一劑疫苗
8/14台灣本土+20802　死亡+22　增1例MIS-C重症　10歲男童、曾接種一劑疫苗
台北市長最新民調：「三腳督」支持度相差不到4%　陳時中好感度最差
台北市長最新民調：「三腳督」支持度相差不到4%　陳時中好感度最差
美國下重手限EDA軟體 斷中國3奈米先進製程前路
美國下重手限EDA軟體 斷中國3奈米先進製程前路
《魔鬼詩篇》作者演講遇襲傷勢重性命垂危 「最危險的小說」怎麼來？
《魔鬼詩篇》作者演講遇襲傷勢重性命垂危 「最危險的小說」怎麼來？
「3+4」入境檢疫再鬆綁！9/1起後4天自主防疫可返家「1人1室」
「3+4」入境檢疫再鬆綁！9/1起後4天自主防疫可返家「1人1室」
【新冠肺炎】8/13台灣本土+21,056　死亡+40
【新冠肺炎】8/13台灣本土+21,056　死亡+40
〈財經主筆室〉明年基本工資調漲5%恐成空？想想為何年輕人輕信柬埔寨「淘金夢」
〈財經主筆室〉明年基本工資調漲5%恐成空？想想為何年輕人輕信柬埔寨「淘金夢」
【猴痘小百科】傳播方式、全球確診與死亡人數統計、全球疫情現況、QA一次看
【猴痘小百科】傳播方式、全球確診與死亡人數統計、全球疫情現況、QA一次看
台灣完成開發「琅琊病毒」PCR檢驗　指揮中心：發現疑似病例可採檢
台灣完成開發「琅琊病毒」PCR檢驗　指揮中心：發現疑似病例可採檢