賦予甘藷新生命　金山青農陳忠慶推出創意「地瓜蛋黃酥」

第5屆百大青農畢業授證典禮近期剛辦理完畢， 不過該市金山地區青農，同時也是第5屆百大青農的陳忠慶堅持有機 農法種植新北健康三寶－甘藷並不會因此停歇，除了新鮮甘藷外， 近期更推出「地瓜蛋黃酥」，採用金山甘藷當內餡， 口感綿密香甜不膩口，歡迎民眾朋友前往「陳家農舍」 粉絲專頁預訂。

69年次陳忠慶從小在鄉村田野長大， 畢業後曾任上市櫃電子公司工程師、金融業襄理， 隨著家中長輩年紀日漸增大與對食品安全的警覺， 讓他體悟應該讓食物回歸自然本質，毅然決定返鄉務農， 以有機方式種出最安全、安心的甘藷及作物提供給消費者。

陳忠慶主要種植金山常見的臺農57號、66號，以及臺農73號的 紫心甘藷，且採用有機自然農法，獲得眾多消費者喜愛。 近期更推出新產品「地瓜蛋黃酥」，採用臺農66號紅心甘藷當內餡 ，有別於傳統的豆沙餡，且不額外添加糖分， 地瓜泥本身自然甜味搭上鹹蛋黃，以及酥脆外皮， 一口咬下讓人回味無窮，同時也是中秋佳節送禮的好選擇。

陳忠慶表示，當初會製作地瓜蛋黃酥是因為採用有機種植， 常有格外品，但格外品只是賣相不好，但品質其實是相同的， 於是開始思考是否有其他方式賦予這些格外品新生命， 於是開始研發甘藷相關的加工品，除了地瓜蛋黃酥外， 同時也研發出甘藷米餅、甘藷粉圓、冰烤甘藷等新產品， 陳忠慶也積極發展食農教育，辦理採收體驗等， 讓民眾了解平常所吃的食物是如何從產地到餐桌， 更推廣惜食惜福理念。

新北市農業局長李玟表示，農業局作為新北青農最強力的後盾， 推出「新北青農力計畫」，提供生產及行銷等相關課程， 也有專案協助及Line@即時線上QA服務， 一條龍服務機制就是要讓青年農民能無後顧之憂， 全力產出最優質的產品，協助青農深耕茁壯， 打造新北市優良農產品聚落，推廣地產地銷到在地觀光。