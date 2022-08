中華電信榮獲Frost & Sullivan國際雙料肯定　

全球知名顧問公司Frost & Sullivan頒發2022年《亞太最佳實踐獎》(2022 Frost & Sullivan Best Practices Awards)予亞洲各獲獎業者,中華電信蟬聯「 台灣最佳電信服務業者獎」(2022 Taiwan Telecommunication Services Company of The Year),並拿下首屆「台灣5G客戶價值領導獎」(2022 Taiwan 5G Services Customer Value Leadership Award), 在整體電信服務與提升5G客戶價值上榮獲國際雙料肯定, 持續稱霸台灣電信業第一。

Frost & Sullivan亞太最佳實踐獎每年針對企業的前瞻創新性、 經營成效與客戶價值等面向進行評選,選出年度最佳業者。 面對激烈的市場競爭,中華電信仍維持亮眼的營運表現, 深耕5G創新應用,賦能產業打造實用場域, 為消費者與企業客戶帶來創新價值,各方面出色的表現, 贏得國際專業肯定,蟬聯大獎。

中華電信網路技術分公司總經理簡志誠代表領獎時表示,很榮幸獲得Frost & Sullivan的肯定,中華電信身為台灣電信業領導者, 具備最堅強的技術優勢,秉持以客戶為中心的服務理念, 整合全方面的資通訊資源為客戶提供最值得信賴的服務。 未來也會不斷精進, 持續為客戶打造高品質的通訊環境與便利的數位生活。

Frost & Sullivan的分析報告指出,中華電信再度蟬聯「 台灣最佳電信服務業者獎」,主要因為「遠距工作、 遠距教學及影音娛樂等趨勢興起, 帶動了網路傳輸及數位消費需求大幅成長, 而中華電信掌握以消費者為中心的核心策略,打造商業模式, 成功鞏固品牌競爭力及市場定位。」報告中也指出, 5G是各行各業轉型的關鍵, 中華電信極積開發5G創新應用及智慧城市服務, 於不同領域實踐垂直應用場域,例如:遠距醫療及照護、異地共演、 智慧VR觀光、賽事多視角轉播等跨領域的多元應用,成果斐然。

中華電信表示,身為電信龍頭, 提供客戶優質的電信服務是企業的使命, 公司希望以深厚的資通訊整合技術能力,結合5G、AI、大數據、 雲端、物聯網、資安、區塊鏈、AR/VR等技術, 與跨域產業合作開發創新應用,例如與縣市政府合作發展智慧城市, 以智慧科技協助交通安全、消防救護、防疫工作,提供市民更安全、 便利的生活環境;並攜手科技、醫療、交通、藝文、 娛樂等各行各業,打造各種垂直應用場域, 不僅為台灣產業帶來轉型新契機,也為國人開創嶄新的體驗新價值。

堅強的網路及技術實力是中華電信成為客戶首選的重要關鍵。 Frost & Sullivan今年首度頒發「5G客戶價值領導獎」, 分析報告指出,中華電信持續建設與升級網路設備, 網路品質領先同業,同時不斷洞察消費者需求, 拓展5G加值應用服務,持續提升客戶體驗價值。另外, 中華電信5G企業專網協助提升企業管理效能與競爭力, 也受到Frost & Sullivan分析師的重視,報告特別指出, 透過自主開發的邊緣運算設備(MEC)及專業規劃, 中華電信打造切合企業專屬需求之5G專網服務, 展現高度服務價值。

對此,中華電信表示,中華電信擁有最多行動寬頻客戶,市佔第一, 以最大頻寬、行動寬頻最佳涵蓋及最多基地台優勢, 提供客戶最優質的5G服務。為持續提供最高品質的行動服務, 將持續加速、加量5G建設,以全台最大5G主流頻段連續頻寬, 採集中式無線接取網路(C-RAN)架構佈建基地台, 領先工法精準建設,並以低頻2100MHz強化室內5G服務, 於重要交通樞鈕及人潮聚集之百貨公司、大賣場、展覽中心等處, 提供更廣、更深的5G涵蓋,持續致力打造更優質的服務體驗。 針對企業客戶,中華電信擁有堅強的網路核心優勢, 透過企業專網自主研發能力、 專業規劃設計能力及24小時售後服務,協助企業解決痛點, 提供客戶「安全、穩定值得信賴的企業5G專網」, 搭配上中華電信整合性資通訊專業協助,是客戶數位轉型、 迎向數位生態圈的最強後盾。