臺灣證交所：持續加碼舉辦臺灣創新板(TIB)　交易及開戶推廣獎勵活動

證交所表示，配合本（111）年8月11日臺灣證券交易所營業細則第79條之2修正放寬合格投資人資格，及為進一步推廣臺灣創新板（TIB）制度並提升「合格投資人」人數，證交所將至12月底止持續加碼舉辦創新板開戶推廣獎勵活動，包含「證券商端」及「投資人端」之推廣活動，對「證券商端」推出「證券商推廣臺灣創新板合格投資人競賽獎勵活動」。

該競賽活動係以證券經紀商營業據點(總、分公司)為參賽單位，競賽內容分為「證券經紀商努力不懈獎」、「證券經紀商奮發向上獎」、「證券經紀商主管領導有方獎」及「證券商營業員貢獻卓越獎」。四個獎項內容如下：

獎項 獎項內容 證券經紀商努力不懈獎 當月合格投資人合計新增戶數成長百分比前30名且當月合計新增戶數達全體參與證券商的平均新增戶數者，頒發獎勵金一萬至三萬元不等。 證券經紀商奮發向上獎 當月合格投資人合計新增戶數前三名，頒發獎勵金一萬至三萬元。 證券經紀商主管領導有方獎 證券經紀商努力不懈獎當月得獎前十名，另頒發兩萬元予該據點分公司經理人或營業櫃檯主管乙名。 證券商營業員貢獻卓越獎 營業員每月推廣符合「合格投資人」條件的自然人，完成簽署「創新板風險預告書」且於證交所相關網頁辦理登錄資料的人數進行排名，取新增戶數排名前十名頒發獎勵金各兩萬元。

依規定，「合格投資人」包含專業機構投資人、具有兩年以上證券交易投資經驗之法人、依法設立之創業投資事業、具兩年以上參與證券交易之投資經驗且財力證明達500萬元之自然人，或具兩年以上參與證券交易之投資經驗且近兩年度平均所得達新台幣150萬元之自然人。各證券商須申報「合格投資人」每月新增戶數，作為比賽統計基準。

證交所自2022年9月至112年1月止，每月16日(遇例假日順延至次一營業日) 將於官網臺灣創新板(TIB)專區公告前一月份證券商及營業員得獎名單，並以專函通知得獎證券商。本次競賽獎勵金與上半年一樣豐厚，配合規章修正放寬合格投資人資格條件，歡迎各證券商與從業人員積極推廣，千萬別錯過拿取獎勵金之機會! (活動詳情請洽證交所官網「臺灣創新板(TIB)專區」https://www.twse.com.tw/zh/page/products/tib/contest.html」查詢)