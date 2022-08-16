【裴洛西訪台後民調】台灣7成8民眾不怕中共軍演　對蔡總統領導的國安團隊「信心嚴重不足」

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 財團法人台灣民意基金會今天（8/16）早上在台大校友會館發表八月民調報告，主題是「裴洛西訪台、中國軍演與台灣民意」，這是該基金會成立以來，第七十二次每月例行重大議題民調。由基金會董事長游盈隆教授主持/主講，並邀請林濁水與徐永明等二位知名專家學者與談。

眾多發現當中, 最值得注意的應該是台灣民眾對於中共軍演的態度，當被問到：

「中共以裴洛西來訪為由，在台灣附近舉行大規模實彈演習，共發射11枚導彈，出動各式戰艦，一百多架戰機和無人機。請問，您有沒有被嚇到？害不害怕？」

結果發現：5%非常害怕，12.2%有點害怕，33.3%不太害怕，45%一點也不害，4.4%沒意見、不知道。換句話說，最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，一成七基本上會害怕中國大規模軍事實彈演習，但有高達七成八不害怕；值得注意的是，有四成五表示一點也不害怕（如上圖)。

該基金會表示，這項發現傳達了一個清楚的訊息，那就是，即使面對中國空前最大規模軍事演習，出動一百多架各式戰機、數量可觀的戰艦和無人機、發射多達11 枚東風-15 導彈，其中還有四枚直接穿越台灣本島上空，但絕大多數台灣人並不害怕，會感到害怕的人明顯低於兩成。這意味著中國此次軍演並沒達到威懾台灣人民的預期效果。台灣人果然不是被嚇大的。

從另一角度看，當中國發動空前最大規模軍事演習，一連海空封鎖台灣五天，而且大量戰機與戰艦越過海峽中線，逼近台灣本島，但絕大多數台灣人不為所動，老神在在，生活如常。看在外人眼中，深覺不可思議。這一方面表現台灣人對來自中國共產黨的威脅、霸凌、文攻、武嚇早已習以為常之外，也展現危機下台灣社會民心沉穩不亂，絲毫沒有因中國空前最大規模軍演而驚慌失措。

至於在另一項問題：

「在您看來，中共這些軍事行動，會增強或減弱台灣人和中國統一的意願？」

結果發現：17.5%認為會增強，55.2%認為會減弱，8.1%認為沒有影響，12%沒意見，7.2%不知道。換句話說，最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，五成五認為這次中國大規模軍事威懾行動會減弱台灣人和中國統一的意願，約一成八認為會增強，一成二認為毫無影響，一成九沒意見、不知道。

而被問到：

「從蔡英文總統對這次中共軍演的回應，您對她所領導國安團隊的能力，有沒有信心？（國安團隊包括國安會、國安局、國防部、外交部、陸委會等）」

結果發現：20.8%非常有信心，25.1%還算有信心，15.3%不太有信心，27.8%一點也沒信心，6.1%沒意見，4.9%不知道、拒答。

換句話說，最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，四成六基本上對蔡總統所領導國安團隊有信心，四成三沒有信心。

這項發現透露了一個重要的訊息，那就是，國人對蔡總統國安團隊能力看法分歧；此外，對國安團隊能力有信心者只有四成六，沒過半，暗示國人對蔡總統領軍的國安團隊信心嚴重不足。

台灣民意基金會指出, 這或許與蔡總統政治風格有關，當中國發動空前最大規模軍事演習，對台灣進行環台海空包圍封鎖之時，她沒有召開國安會積極研擬應變計畫，沒有向全國民眾發表演說，行事異常低調，還若無其事照日常行程走。她這種作為，被支持者認為是理性冷靜，氣定神閒，但看在非支持者眼中，就是麻木不仁，束手無策，以不變應萬變。和李登輝前總統應對1995-1996 飛彈危機時的大開大闔，大異其趣，大相逕庭。

根據台灣民意基金會新聞稿, 這次民調的15項主要研究摘要如下：

一、台灣人歡不歡迎美國眾議院議長裴洛西率團訪台？最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，五成三基本上歡迎裴洛西來訪，二成四不歡迎，二成三沒意見、不知道。這項發現傳達了一個清楚的訊息，那就是，絕大多數台灣人歡迎美國眾議院議長裴洛西女士來訪，不表歡迎的人不到四分之一。

二、台灣人後不後悔裴洛西女士訪台？最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，五成三不因裴洛西訪台引發中共大規模軍演而後悔她的來訪，三成四說早知道就應該拒絕。

三、中國大規模軍演，台灣人有被嚇到嗎？(如前) 最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，一成七基本上會害怕中國大規模軍事實彈演習，但有高達七成八不害怕；值得注意的是，有四成五表示一點也不害怕。

四、台灣人對中國軍事威懾促統效果的評估（如前) ，最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，五成五認為這次中國大規模軍事威懾行動會減弱台灣人和中國統一的意願，約一成八認為會增強，一成二認為毫無影響，一成九沒意見、不知道。

五、台灣人對「一中原則」的態度，最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，高達八成二不贊成中共（中華人民共和國）所堅持「一中原則」，只有8.8%贊成。此外，值得注意的是，有五成四表示一點也不贊成「一中原則」，這是非常罕見的強烈民意反應。

六、中國強大武力威脅下，台灣人願放棄提昇台灣國際地位的努力嗎？最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，約二成八同意在中國強大武力威脅下，「台灣最好暫時停止各種提昇國際地位的努力，以免刺激中共」，但有超過六成二不同意。特別值得注意的是，有三成八強烈不同意。

七、台灣人對中共武力犯台的態度，最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，三成九基本上覺得中共可能隨時武力犯台，五成三覺得不可能。

八、國人對蔡總統所領導國安團隊能力的信心，最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，四成六基本上對蔡總統所領導國安團隊有信心，四成三沒有信心。

九、國人對國軍應對中國環台軍演表現的評價，最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，四成二從國防部回應中國環台軍演的表現，增強了信心，三成五信心減弱，信心增強的比減弱的多七個百分點。

十、如果中共武力犯台，台灣人對美軍協防台灣的信心為何？最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，四成四基本上相信如國中共出兵攻打台灣，美軍會協防台灣，四成八不相信；更精確地說，不相信的人比相信的人多3.4 個百分點。

十一、 如果中共武力犯台，台灣人對日本提供各種必要援助的信心為何？最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，六成基本上相信日本會提供台灣各種必要援助，包括防禦性武器，如果有一天中共出兵攻打台灣的話，三成一不相信。

十二、 關於台灣人的統獨傾向，最新民意顯示，在二十歲以上台灣人中，五成選擇台灣未來要獨立，一成二選擇未來「兩岸統一」，二成六選擇未來仍繼續「維持現狀」。

十三、 關於蔡英文總統聲望，最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，四成六基本上贊同蔡英文總統處理國家大事的方式，四成一不贊同；贊同者比不贊同者多5 個百分點。

十四、 關於林智堅碩士論文風波，最新全國性民意顯示，如果台大確認林智堅論文抄襲，20 歲以上台灣人中，四成八認為他應退選桃園市長，二成八認為不應該，還有二成四沒意見或不知道。（編按:台大已認定林智堅論文抄襲, 他也已退出桃園市長選舉)

十五、 關於台灣人的政黨支持傾向，最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，三成支持民進黨，約一成六支持國民黨，一成三支持民眾黨，2.1%支持時代力量，1.3%支持台灣基進，三成四中性選民。

本次調查訪問期間是2022 年8 月8-9 二天；以全國為範圍的20 歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1035 人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負3.05 個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。