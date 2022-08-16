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【林智堅論文風波】陳明通傳請辭? 台大︰非辭職而是不再應聘兼課

林智堅、余正煌論文涉及學術倫理問題這陣子鬧得沸沸揚揚，身為林智堅論文指導教授的國安局長陳明通，也成為輿論目標。

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2022/08/16 15:43
圖/中央社檔案照片

圖/中央社檔案照片

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）台灣大學認定民進黨桃園市長參選人林智堅論文抄襲，撤銷碩士學位。校方今天(16日) 證實，林智堅的指導教授陳明通自111學年度起不再應聘兼課，並非辭職。

據了解，陳明通是以台海情勢緊張，身在國安單位公事繁忙等理由退回聘書，並非請辭。自由時報指出, 台大也證實，陳明通非辭職，而是本學年度不再應聘兼課。

林智堅、余正煌論文涉及學術倫理問題這陣子鬧得沸沸揚揚，同時身為林智堅論文指導教授、余正煌論文口試委員的陳明通，也連帶成為各界議論目標。

據悉陳明通尚未從國發所退休，因此仍具教授身份，只是先借調到國安局。國發所每學年會詢問是否回來授課，但今年詢問時遭陳明通婉拒。正因為陳明通目前仍有台大教授身份，依規定，將繼續調查

台北市議員王鴻薇日前向教育部檢舉陳明通違反學術倫理，教育部已按程序函轉台大處理，台大收到教育部轉來函文後，目前正依照程序處理當中。

台灣大學9日召開記者會，宣布學術倫理審定委員會決議，認林智堅與余正煌論文內容高度重疊，而余正煌論文早半年完成，且林智堅無法提出反證，因此認定是林智堅抄襲，撤銷他的碩士學位。

後續包括中國國民黨等都召開記者會，呼籲林智堅的指導教授陳明通辭去國家安全局長職務以及台大教職，接受學術倫理調查

根據中央社, 台灣大學今天（16日) 以文字回應向媒體證實，國家發展研究所教授陳明通自111學年度起不再應聘兼課。由於陳明通是兼任教授，並非辭職。

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更新時間 : 2022-08-16 16:07 GMT+08:00

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