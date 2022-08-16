江蘇 coser 穿和服被帶走 警咆哮「妳是中國人！」

（台灣英文新聞 / 知微 綜合報導）一名江蘇女孩，日前不過是穿著日式浴衣走在街上，就遭警方大做文章，帶回訊問。事件爆發後，在網路引發熱議，有人大嘆，在高漲的中國民族主義下，連穿衣自由都被剝奪。

微博用戶「是影子不是本人」透露，她10日在蘇州淮海街（日本風情街），戴著黃色假髮、一身和服，欲重現日本動漫《夏日時光》的景象。當時她正排隊買小吃，卻遭公安無故攔查。從影片可見，公安對她大聲斥責，「如果妳穿漢服來，我絕對不會這樣說。但作為一個中國人，妳是中國人！」

女孩質問自己犯了什麼錯，警方竟稱「那就涉嫌尋釁滋事吧」，除了撕扯其衣服，更將她帶回警局，沒收和服、逼刪照片、威脅不得張揚此事，迫其寫下500字悔過書。

一場角色扮演（cosplay），惹來如此風波，女孩始料未及，深感委屈。她自認相當愛國，以前也曾穿著漢服赴日，讚美不斷。如今竟遭中國警方威嚇，「原來我從來沒有穿衣自由言論自由。」她無奈說道，清楚事件的爭議性，但「人們只會相信自己願意相信的」，對於佔用公共資源，感到抱歉，盼此事到此為止。

根據CNN，截至14日，影片已在微博獲得逾9,000萬次點閱，不過15日便遭審查。此一事件也顯示，中國警方是如何濫用職權，如異議份子、記者、人權律師與維權人士，就常被扣上「尋釁滋事」的大帽子。

由於根深蒂固的歷史情結，中國反日情緒總隨著國內政治因素與中日關係變化而有所消長。習近平治下，民族主義無限膨脹，在中國，穿著和服「招搖過市」已難全身而退，熱愛日本文化的年輕一輩，也日益難逃批判。

此事持續在網路發酵，有人毒舌批女孩刻意選在8月15日日本投降日（1945年8月15日，日本向同盟國無條件投降），活該被修理，但這顯然是誤傳，事件分明上周就發生。

更多的是聲援她的聲音。有網友酸，警方乾脆關閉所有日本料理店，否則就是尋釁滋事。也有人大罵法治不彰、民族情緒導致偏狹視野。「文化獵巫已不僅侷限於線上了，唉。」