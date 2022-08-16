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狗肉湯能驅暑？三伏天 食用狗肉湯為南韓文化

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2022/08/16 14:32
南韓民眾於2022.07.26抗議食用狗肉，板子寫著「終止食用狗肉」（圖／美聯社）

南韓民眾於2022.07.26抗議食用狗肉，板子寫著「終止食用狗肉」（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）三伏天為古人認為一年之中最熱的時期，而現在正進入今年的末伏。在南韓，韓國人相信以熱制熱，認為在三伏時應該吃熱的幫助排汗、排毒、驅暑。在三伏時韓國人最愛吃的料理為蔘雞湯、鰻魚料理等，而最特別也最備受爭議的，則是「補身湯」，實為狗肉湯。

食用狗肉的文化緣起於朝鮮時代，因南韓早期為重視農業的農業國家，視牛為神聖的動物，甚至明文規定禁止人民食用牛肉，豬肉當時也是珍貴的食材之一，只有在重要的節日中才會出現於宴席上，狗肉及雞肉為平時最容易取得的平民美食。

而韓國這項吃狗肉的文化也不時遭到國際撻伐，在1988年漢城奧運時，這項文化曾遭到外國動保團體施壓，發起抵制韓國食品及奧運，首爾市當時只好禁止補身湯店家繼續營業，這些店家也因此不得已遷離首爾市區。2002世界盃時，一位活躍於動物權利運動的法國女演員在接受電台採訪直播時，也因食用狗肉問題與主持人發生爭執，說韓國人是野蠻人，並掛掉電話。

2001年底時，有20名國會議員曾提出「畜產品加工處理法」第2條第1項中，能將狗肉列入畜產品，促進屠宰和流通，但因當時反對聲浪也很大，故此提案連國會的大門都沒通過。

至今，吃狗肉在南韓依然是合法的，只是必須要是合法屠宰場內所飼養的食用犬。有些民眾所飼養的寵物犬被偷去宰殺的事件時有耳聞，但這是違反動物保護法的。

近年來韓國民眾對於吃狗肉的這項文化是怎麼想的呢？根據KBS報導，政府首次進行了關於吃狗肉的民意調查，有55.8%的民眾認為應該中斷這項文化，28.4%的民眾認為應該繼續，15.8%的民眾沒有意見；52.7%的民眾反對狗屠宰場合法化，39.2%的民眾贊成合法化。另外，85.5%的民眾表示沒有吃狗肉的習慣，80.7%的民眾表示未來也不會吃狗肉。

其實南韓現在的年輕人大多無法接受吃狗肉這件事，也有國際人道協會在南韓各地食用犬養殖場救援，並鼓勵養殖場主人改種其他農作物。南韓前文在寅政府曾於去年12月成立「狗食問題討論委員會」，活動期限為6個月。原本政府試圖於委員會的名稱中加進「終止」二字，但遭到肉類產業的強烈反對。事實上，這項爭論數十年的議題，短期內恐怕也難取得社會共識。
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更新時間 : 2022-08-16 16:06 GMT+08:00

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