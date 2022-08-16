台灣8/16新增23172例確診個案　包括22902本土及270例境外移入

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 中央流行疫情指揮中心今(16)日公布國內新增23,172例COVID-19確定病例，分別為22,902例本土個案及270例境外移入；另確診個案中新增16例死亡。



指揮中心表示，今日新增之22,902例本土病例，為10,570例男性、12,322例女性，10例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布為新北市(4,515例)，臺中市(2,711例)，臺北市(2,668例)，桃園市(2,218例)，高雄市(1,971例)，臺南市(1,659例)，彰化縣(1,132例)，苗栗縣(765例)，屏東縣(592例)，新竹縣(581例)，宜蘭縣(571例)，雲林縣(564例)，新竹市(556例)，嘉義縣(449例)，花蓮縣(442例)，南投縣(388例)，基隆市(335例)，嘉義市(292例)，臺東縣(223例)，澎湖縣(142例)，金門縣(116例)，連江縣(12例)。



指揮中心指出，今日新增16例本土病例死亡個案，為9例男性、7例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染且具慢性病史、11例未接種3劑COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年6月27日至8月13日，死亡日期介於6月10日至8月13日，詳如附件。

8月16日新增死亡COVID-19確診個案表 超連結



指揮中心說明，今日新增270例境外移入個案中，為157例男性、113例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自泰國(13例)，越南(9例)，加拿大、韓國、柬埔寨及美國(各6例)，馬來西亞、英國及印尼(各4例)，瑞典(3例)，拉脫維亞、印度、澳大利亞、日本及土耳其(各2例)，瓜地馬拉、新加坡及香港(各1例)，另196例感染國家調查中。入境日期介於今年7月19日至8月15日。



指揮中心統計，截至目前國內累計4,927,754例確診，分別為23,776例境外移入、4,903,924例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計9,473例COVID-19死亡病例，其中9,458例本土，個案居住縣市分布為新北市2,040例、臺北市1,073例、臺中市944例、高雄市877例、臺南市738例、桃園市714例、彰化縣551例、屏東縣396例、雲林縣291例、南投縣279例、苗栗縣218例、嘉義縣215例、基隆市213例、宜蘭縣191例、嘉義市155例、花蓮縣153例、新竹縣147例、臺東縣138例、新竹市88例、澎湖縣21例、金門縣16例；另15例為境外移入。



指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。