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柬埔寨求職詐騙頻傳！人力銀行關閉高風險國家　37企業徵才需求

104人力銀行提醒，可疑陷阱職缺仍在社群、通訊軟體散佈，求職者應仔細比對工作內容描述，及薪資過於花俏、高薪或強調快速致富等優渥條件，都須提高警覺。

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2022/08/16 14:15
照片由航警局提供

照片由航警局提供

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）近期有上百人因求職等因素遭騙至柬埔寨等地，卻慘遭詐騙、被囚虐等情事。104人力銀行今(8/16)日表示，近日已緊急關閉37個海外高風險地區職缺、強制下架179個職務，並於今日再次主動公布後續作為。

104人力銀行透過新聞稿說明，第一，截至8月15日，已關閉海外高風險國家，如柬埔寨、阿拉伯聯合大公國等，共計37家企業的徵才需求。

第二，針對在台灣設立公司，但工作地點位於高風險國家的徵才企業，也已主動聯繫，除上市櫃公司且有提出投審證明者仍可刊登之外，其餘都暫訂刊登，總計關閉179個職務。

第三，將秉持高規格從嚴，一律不接受「海外高風險地區」的企業來台刊登職缺，如柬埔寨、阿拉伯聯合大公國、菲律賓、泰國、緬甸、寮國、烏干達、肯亞、土耳其等地區，僅接受上市櫃等知名企業及其海外關係企業，或能出具投審函等證明者，才能刊登職缺。

第四，104人力銀行全站所有職缺數超過43萬筆，目前仍持續盤點中，若發現可疑職缺，民眾可直接在職缺頁檢舉。

第五，104人力銀行更提醒，可疑陷阱職缺仍在社群、通訊軟體散佈，求職者應仔細比對工作內容描述，及薪資過於花俏、高薪或強調快速致富等優渥條件，都須提高警覺。

104人力銀行強調，將持續與警政單位密切合作，民眾出國工作時，應謹記「旅外國人急難救助全球免付費專線」，如遇求職陷阱，也應向台灣駐外使領館請求協助。
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更新時間 : 2022-08-16 14:35 GMT+08:00

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