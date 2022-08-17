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〈時評〉都是廢紙一張！？

By 張國財, 台灣英文新聞－時評
2022/08/17 13:43
圖/中國網路

圖/中國網路

針對七大工業國集團（G7）8月3日發表的譴責中共環台軍演聯合聲明，中國外交部長王毅4日晚上氣急敗壞咆哮：「這個所謂的聲明只是廢紙一張！」

中國，一向對看不順眼的國際聲明、仲裁、和約、條約，都宣稱那只是非法無效的廢紙一張！對可以阿Q意淫的騙人謊言、新聞公報、宣言，卻又如獲至寶，說得好像位階等同於國際法！

中國前國務委員戴秉國說：「（海牙常設仲裁法院的）南海仲裁案的裁決，不過是一張廢紙」！

國台辦發言人馬曉光說：「《舊金山和約》是一張非法無效的歷史廢紙」！

中國總理趙紫陽和英國首相柴契爾夫人，1984年12月19日於北京簽訂，經英、中兩國政府簽署確認，還在1985年送交聯合國登記的《中英聯合聲明》（保證香港在「回歸」中國後，在「一國兩制」原則下，港人的權利、自由和高度自治「五十年不變」），中國外交部在2017年香港主權移交20周年前夕，形容該聲明為「歷史文件」、「不具有任何現實意義」、「對中國中央政府對香港特區的管理也不具備任何約束力」。換句話說：廢紙一張！？

習近平喜歡喃喃自語：「台灣自古屬於中國」。既然說自古，當然就不是六十來歲的習近平說了算！那根據的，從正統的、1684宣稱首度將台灣納入中國版圖的清康熙皇帝的那張詔書，到等而下之扯的章回小說、稗官野史、遊記詩文之類的，不都是中國官員所謂的「不具有任何現實意義」、「非法無效的歷史廢紙」嗎？而，廢紙之所言，是為廢話；習近平建立在廢話上的「台灣自古屬於中國」，當然是廢話中的廢話了！

中國老喜歡拿來說嘴的「開羅宣言」，上面看不到任何人署名畫押，充其量就是一紙沒有法律效力的新聞公報，會比「兩國簽署、聯合國登記在案的《中英聯合聲明》」，甚至於比《舊金山和約》、《馬關條約》的法律位階高嗎？照中國的標準，既然《舊金山和約》、《馬關條約》都是「歷史文件」、「不具有任何現實意義」、「非法無效的歷史廢紙」，那連歷史文件都稱不上、不具有任何現實意義的「開羅宣言」，當然是非法無效的、廢紙中的廢紙了！習近平竟然敢在2012年9月19日對美國國防部長帕內塔說「開羅宣言是國際法」，真是貽笑國際的廢話一句！

至於中美三個聯合公報（即分別訂於1972、1979、1982的上海公報、中美建交公報、八一七公報），比《中英聯合聲明》更虛長不少歲，當然符合中國官方所謂的「歷史文件」、「不具有任何現實意義」的標準，是廢紙三張了！

作者為新竹教育大學退休副教授）
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王毅

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更新時間 : 2022-08-17 14:57 GMT+08:00

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