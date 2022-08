延伸閱讀: 【裴洛西訪台•新一波報復】中共中央台辦宣佈: 蕭美琴、顧立雄等列「台獨頑固分子」制裁清單

中美「電子戰」美軍勝出! 消息指: 共軍跟監裴洛西專機「灰頭土臉」

We are about to start our 24h-Luftwaffe-challenge. Follow us here for all news about #RapidPacific2022 . @GermanyInOz @GermanyinSGP @GermanyinJapan @GermanyinKorea @AusAirForce @JASDF_PAO_ENG @TheRSAF pic.twitter.com/Q2Ek4JF4PZ

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)在台海局勢緊張之際,德國空軍在歐洲時間15日首度派遣戰機飛往亞洲,除了在澳洲參加軍演,中途還打算經台灣鄰近空域。這是二戰以來德國空軍最大規模的調動,目的是展現「迅速到全球各地執行任務」的能力。

德國空軍6架歐洲颱風戰機(Eurofighter Typhoon)15日傍晚從南部的空軍基地起飛,首先飛往新加坡,在3架A330 MRTT空中加油機的協助下,挑戰24小時內飛行1萬2800公里。

機隊隨後將飛往澳洲,從8月下旬到9月參加17國聯合軍演;9月底再從新加坡北上,訪問日本和韓國後才返國,中途將經台灣鄰近空域。

為了執行這次代號為「疾速太平洋2022」(Rapid Pacific 2022)的任務,德國空軍還派遣4架A400M運輸機,共有250名官兵參與。

二戰後的德國空軍在1956年成立,這是德國空軍首次前往印度太平洋地區。

根據台灣中央社, 德國空軍總司令格哈茲中將(Ingo Gerhartz)表示,這是德國空軍史上規模最大、最具挑戰性的部隊調動,前後準備了2年之久,這次任務將發出清楚訊號,即「德國空軍可迅速到全球各地執行任務」。

德國戰機打算在台海局勢緊張的敏感時刻,飛經台灣附近空域,媒體詢問是否會讓中國覺得挑釁,格哈茲說,屆時將使用國際民用航路,「我們飛向我們的夥伴,沒有向中國釋放任何威脅的信號」。

德國近年將外交重心轉向亞洲,2020年9月首度針對印度太平洋區域公布外交方針,強調將捍衛建立在規則的國際秩序和海上自由航行。

德國空軍這次到太平洋地區執行任務,將是繼德國海軍巡防艦「巴伐利亞號」(Bayern)去年(2021年)參加日本主導的軍演,拜訪澳洲、新加坡、越南等國的港口後,德國又一次在亞洲展現兵力。

台海緊張之際 德國戰機首度前進印太地區•將參與17國聯合軍演

【裴洛西訪台•新一波報復】中共中央台辦宣佈: 蕭美琴、顧立雄等列「台獨頑固分子」制裁清單

中美「電子戰」美軍勝出! 消息指: 共軍跟監裴洛西專機「灰頭土臉」

Guten Tag The German Air Force, known as the 'Luftwaffe', will participate in Exercise #PitchBlack22 for the first time! Travelling to Australia as part of #RapidPacific2022, @Team_Luftwaffe will arrive with over 200 personnel and 10 aircraft.



https://t.co/saFJuftsiS pic.twitter.com/uxqc7AvqPG