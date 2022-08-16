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台海緊張之際　德國戰機首度前進印太地區•將參與17國聯合軍演　　

➤機隊首先飛往新加坡，接著轉往澳洲，參加8月下旬到9月的17國聯合軍演；9月底再從新加坡北上，訪問日本和韓國後才返國，中途將經台灣鄰近空域。➤德國空軍總司令格哈茲中將表示，這是德國空軍史上規模最大、最具挑戰性的部隊調動，前後準備了2年之久，這次任務將發出清楚訊號，即「德國空軍可迅速到全球各地執行任務」。

By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2022/08/16 15:03
圖/<a href="https://twitter.com/DefenceAust" role="link">Defence Australia</a>

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（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）在台海局勢緊張之際，德國空軍在歐洲時間15日首度派遣戰機飛往亞洲，除了在澳洲參加軍演，中途還打算經台灣鄰近空域。這是二戰以來德國空軍最大規模的調動，目的是展現「迅速到全球各地執行任務」的能力。

德國空軍6架歐洲颱風戰機（Eurofighter Typhoon）15日傍晚從南部的空軍基地起飛，首先飛往新加坡，在3架A330 MRTT空中加油機的協助下，挑戰24小時內飛行1萬2800公里。

機隊隨後將飛往澳洲，從8月下旬到9月參加17國聯合軍演；9月底再從新加坡北上，訪問日本和韓國後才返國，中途將經台灣鄰近空域。

為了執行這次代號為「疾速太平洋2022」（Rapid Pacific 2022）的任務，德國空軍還派遣4架A400M運輸機，共有250名官兵參與。

二戰後的德國空軍在1956年成立，這是德國空軍首次前往印度太平洋地區。

根據台灣中央社, 德國空軍總司令格哈茲中將（Ingo Gerhartz）表示，這是德國空軍史上規模最大、最具挑戰性的部隊調動，前後準備了2年之久，這次任務將發出清楚訊號，即「德國空軍可迅速到全球各地執行任務」。

德國戰機打算在台海局勢緊張的敏感時刻，飛經台灣附近空域，媒體詢問是否會讓中國覺得挑釁，格哈茲說，屆時將使用國際民用航路，「我們飛向我們的夥伴，沒有向中國釋放任何威脅的信號」。

德國近年將外交重心轉向亞洲，2020年9月首度針對印度太平洋區域公布外交方針，強調將捍衛建立在規則的國際秩序和海上自由航行。

德國空軍這次到太平洋地區執行任務，將是繼德國海軍巡防艦「巴伐利亞號」（Bayern）去年(2021年)參加日本主導的軍演，拜訪澳洲、新加坡、越南等國的港口後，德國又一次在亞洲展現兵力。

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