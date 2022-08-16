台灣首創綠電車站！台鐵台東火車站設置屋頂型太陽光電　預計年減碳82萬公斤

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）為響應政府節能減碳的綠能政策並提升旅運服務品質，台鐵局資產開發中心花蓮營業所昨(8/15)日表示，針對台東站區12棟建物屋頂精心規劃設置太陽光電棚架，設置面積3,538平方公尺、設置容量779.275瓩，成為全國綠電車站的先例，預計每年可減少碳排量(CO 2 )約82萬5,017公斤，相當於2座台北大安森林公園。

台鐵局耗資近4億元改建台東站，並規劃設置發展太陽光電，整個站區計有12棟建築物規劃設置屋頂型太陽光電，設置面積5,114平方公尺、設置容量734.14瓩（KW）。

台鐵局表示，台東車站從露天的人行道、停車場、計程車排班區都維持原使用用途，並規劃設置整合型太陽光電棚架，設置面積3,538平方公尺、設置容量779.275瓩；整個站區設置總容量達1,513.415瓩（約1.51MW），每年約可發綠電148萬9,201度電，初估每年可減少碳排量(CO2)約82萬5,017公斤，相當於2座大安森林公園，台鐵局每年收取售電回饋金約87萬元以增裕營收。未來會擴展此規劃理念和成效到其他車站。

台鐵局說明，創新利用的初衷即是讓旅客至車站搭車、轉乘、取車等在站區行走及計程車司機排班候客可免受日曬雨淋及提供更舒適的服務環境為構想，進而提升台東站區整體旅運品質及旅客滿意度，例如在收費機車停車場設置太陽光電棚架並於下方加裝省電照明裝置，加強夜間明亮度，不僅停車位使用率明顯提升，出入旅客安全性也更加保障；計程車排班區加裝太陽光電棚架，不僅讓司機和搭車旅客免受日曬雨淋。

臺東停車場空拍照。(照片由台鐵局提供)