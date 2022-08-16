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日本防衛大臣再換人 15日與美國防部長通話譴責中共軍演

根據日本防衛部門稱，濱田和奧斯丁「強烈批評」中國在台灣附近的大規模演習，在應對北韓核武威脅上，也展現三方合作，保護共同安全、支持國際秩序的承諾。

By 林于雯, 台灣英文新聞
2022/08/16 11:26
日本新上任防衛大臣濱田靖一與美國國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）15日通話。（圖/中央社；台灣英文新聞後製）

日本新上任防衛大臣濱田靖一與美國國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）15日通話。（圖/中央社；台灣英文新聞後製）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）10日上任的日本防衛大臣濱田靖一週一（15日）與美國國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）通話，兩人談話中除強調加強雙邊合作的承諾，也談及日前中共軍演發射導彈至日本附近海域一事，雙方也強烈批評在台海周遭進行大規模軍演。

日本10號發表內閣改組名單，其中前首相安倍晉三的胞弟岸信夫以身體問題為由，卸任防衛大臣，由濱田靖一回鍋就任。

根據五角大廈聲明，新上任的濱田靖一週一（15日）與美國國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）通話，奧斯丁除祝賀濱田靖一擔任新職務外，也談及美日人民間的深厚友誼，更重申加強美日同盟的共同承諾。

日本媒體共同社（Kyodo News）指出，濱田靖一在與奧斯丁的通話中，代表美日共同宣布，8日至14日兩國和南韓已在夏威夷海岸，進行了針對北韓的彈道導彈探測、追蹤的聯合軍事演習，強調他們在應對北韓核武威脅時，展現三方合作，保護共同安全、支持國際秩序的承諾。

由於美國眾議院議長裴洛西來台，導致中共大動作進行台海周邊多日軍演。根據日本防衛省稱，濱田和奧斯丁「強烈批評」中國在台灣附近的大規模演習，尤其是部分彈道導彈落入到日本經濟海域（exclusive economic zone，縮寫為EEZ）。

此外，共同社報導，日本防衛省表示，美、日同意尋求密切和「無法攻破」的協作，包含部長級的協調，以便兩國能夠「應對該地區的任何情況」。

五角大廈則表示，濱田和奧斯丁確認「兩國將在一系列旨在確保自由和開放印太地區的具體和創新國防舉措方面，ˊ展開合作」。

日本正在尋求透過在快速變化的安全環境中，增加支出來增強其國防力量。今年日本計劃對國家安全戰略和關鍵國防政策文件進行再審查。

在日韓關係因「二戰徵用工」爭議而緊張的情況下，面對北韓導彈威脅的三邊演習已多年未舉行。然而，北韓的核能導彈威脅仍持續構成挑戰，這提高了日本、美國和南韓之間更加緊密合作的必要性。
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