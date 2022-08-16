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【裴洛西訪台•新一波報復】中共中央台辦宣佈: 蕭美琴、顧立雄等列「台獨頑固分子」制裁清單

制裁內容包括: 禁止其本人及家屬進入中國和香港、澳門特別行政區，限制其關聯機構與中國有關組織、個人進行合作，絕不允許其關聯企業和金主在中國謀利，以及採取其他必要的懲戒措施，依法終身追責。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/08/16 10:54
圖/<a href="https://twitter.com/FaceTheNation/status/1556664035361308672/photo/1" target="_blank">@FaceTheNation</a>

延伸閱讀: 中美「電子戰」美軍勝出! 消息指: 共軍跟監裴洛西專機「灰頭土臉」

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 中共官媒新華社消息指出，中共中央台辦發言人8月16日宣佈對列入清單的一批「台獨」頑固分子等人員實施制裁。

新聞稿引述中央台辦發言人說，

為維護兩岸關係和平發展和兩岸同胞切身利益、堅決打擊「台獨」頑固分子，決定公佈蕭美琴、顧立雄、蔡其昌、柯建銘、林飛帆、陳椒華、王定宇等為列入清單的「台獨」頑固分子，對他們及前已公佈的蘇貞昌、遊錫堃、吳釗燮採取以下懲戒措施：

包括禁止其本人及家屬進入中國和香港、澳門特別行政區，限制其關聯機構與中國有關組織、個人進行合作，絕不允許其關聯企業和金主在中國謀利，以及採取其他必要的懲戒措施，依法終身追責。

另決定對游錫堃擔任董事長的「臺灣民主基金會」執行長吳釗燮擔任董事長的「國際合作發展基金會」秘書長實施制裁，禁止其進入中國和香港、澳門特別行政區。

該新聞稿老調重彈指出: 統一是歷史大勢，是正道。「台獨」是歷史逆流，是絕路。而今天公佈的「台獨」頑固分子名單，不是清單的全部。還正告「台獨」頑固分子必須懸崖勒馬，膽敢以身試法，必將遭受嚴厲懲罰。

從新聞稿也可看出，中共這次真正發動制裁的原因，正是因為不久前美國眾院議長裴洛西的台灣行:

一段時期以來，少數「台獨」頑固分子為一己之私，極力勾連外部勢力進行謀「獨」挑釁，蓄意挑動兩岸對立，肆意破壞台海和平穩定，在裴洛西竄台期間表現尤為惡劣，進一步暴露其冥頑不化的謀「獨」本性。

大陸方面絕不容忍任何分裂國家的行徑，絕不容任何外部勢力干涉祖國統一進程，絕不為任何形式的「台獨」分裂活動留下任何空間。

(新華社)

【裴洛西訪台•新一波報復】中共中央台辦宣佈: 蕭美琴、顧立雄等列「台獨頑固分子」制裁清單

中美「電子戰」美軍勝出! 消息指: 共軍跟監裴洛西專機「灰頭土臉」
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更新時間 : 2022-08-16 11:32 GMT+08:00

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