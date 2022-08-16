南台灣野蓮農留田助水雉繁殖！林務局：生態保育是公益價值　將提專案獎勵

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）臺南官田的菱角田是水雉在臺灣最大的棲息地，近年經由民間與政府共同努力復育棲地，也在高雄美濃建立穩定的水雉族群。今(2022)年有4隻小水雉接連孵化，當地的野蓮農民李金洲為維持野蓮水田中的植生環境，自主保留1/3片田區不採收，林務局屏東林區管理處將給予專案獎勵作為補償。

林務局15日透過新聞稿表示，近年國人亦愈來愈關注野生動物存續，但不少瀕危物種棲息於農田生態系，若要農民友善對待棲息於田區的生物，卻可能帶來農產減收、土地利用方式受限等衍生成本，以往也有許多農民因而將珍稀動植物視為負擔。

台南官田的菱角田是水雉在台灣最大的棲息地，近年經由民間與政府共同努力復育棲地，也在高雄美濃建立穩定的水雉族群。因此，林務局於2021年起補助各縣市政府實施「瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動方案」，針對特定區域給付「生態薪水」給配合制度的友善生產者與在地居民，作為他們代替全民良善管理土地、維護重要公益價值的報酬。高雄市政府於2021年建議將美濃的野蓮田納入水雉生態服務給付的指定區域。

林務局表示，今年美濃有4隻小 水雉接連孵化， 當地的野蓮農民李金洲為維持野蓮水田中的植生環境， 讓水雉能順利成長，特意自主保留1/3片田區（約240平方公尺 ）不採收，但除了因此造成野蓮的5萬元收穫損失， 也間接影響整塊田下期放水插苗的時機； 有鑑於生態保育是公益價值，全民皆可因此受惠， 成本不該只由農民承擔，對於李金洲寧願犧牲收益的友善水雉舉措， 林務局屏東林區管理處給予專案獎勵作為補償， 鼓勵農友自發性的保育作為。

林務局說，野蓮是浮葉性的水生植物，栽植時須將小苗固著在底泥中，並視成長階段慢慢調高水位，採收時須將野蓮整株拔起，一年至少可以收穫3次。由於現行水雉的生態服務給付方案，是依據臺南官田菱角田的作業方式，設計友善生產與巢位通報機制獎勵，此次透過美濃李金洲先生的案例，林務局也將再考量當地的耕作樣態，持續檢討、滾動修正「瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動方案」內容。

2022年於美濃湖周圍野蓮田拍攝之水雉亞成鳥。（照片由林務局提供）