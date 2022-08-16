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（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）12名國人赴柬埔寨工作遭販運，經台、泰政府合力救援，9人返台，經查其中1男為人蛇集團成員。刑事局昨(15日) 晚表示，警方偵破涉嫌跨國人口販運集團案件，有4案與竹聯幫相關。

內政部警政署刑事局14日與移民署、外交部合作，自泰國帶回9名疑似遭人口販運的被害人回台。桃園地檢署檢察官林郁芬15日複訊，其中8人經鑑別後初步認定為遭詐騙出國的被害人。

另1名何姓男子為新北市地方幫派成員，被認為涉犯刑法第297條意圖營利詐騙使人出國、組織犯罪防制條例的參與組織，以及人口販運防制法第32條第1項以強暴、脅迫等方法使人從事與勞動顯不相當工作等罪嫌重大，且有串證逃亡之虞，予以當庭逮捕並聲請羈押。

刑事局15日晚發布新聞稿指出，經統計目前各警察機關偵破涉嫌跨國人口販運集團案件，已有4案查明與竹聯幫相關，且經檢察官聲押獲准6人。

例如近期偵破全國首件最大人口販運國人案，主嫌為竹聯幫東堂東新會分子李姓嫌犯，其涉嫌柬埔寨求職詐騙，經法院裁定羈押。其他案件部分，檢警正持續溯源追查中。

針對部分媒體報導「竹聯幫出手救出柬埔寨20幾名台人」一事，刑事局表示，經警方與外交部清查，均與事實有所出入。

刑事局表示，無論是幫派或隱身政黨的組織，都難改其為惡作亂的本質，以前述數起案例而言，在台招募販運人口的團夥為竹聯幫堂口，揚言在海外負責營救的也是竹聯幫（或統促黨），幫派組織分飾神鬼兩角，企圖藉此擦脂抹粉、美化形象，低估大眾智慧。

針對涉嫌從事跨國人口販運的幫派分子，刑事局指出，警方必定貫徹溯源打擊幫派作為，絕不讓非法分子心存僥倖。

「竹聯幫出手救柬埔寨20餘台人」?! 台灣刑事局打臉：偵破跨國人口販運集團•該幫派涉4案

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