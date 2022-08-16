Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 社會

「竹聯幫出手救柬埔寨20餘台人」?! 台灣刑事局打臉：偵破跨國人口販運集團•該幫派涉4案

➤針對部分媒體報導「竹聯幫出手救出柬埔寨20幾名台人」一事，刑事局表示，經警方與外交部清查，均與事實有所出入。➤舉例來說有多起案例，在台招募販運人口的團夥為竹聯幫堂口，宣稱在海外負責營救的也是竹聯幫（或統促黨），幫派組織分飾神鬼兩角，企圖藉此擦脂抹粉、美化形象，低估大眾智慧。

By 社會組, 台灣英文新聞－編輯
2022/08/16 09:10
台灣與泰國政府合力救援，刑事局14日自泰國帶回9名疑似遭人口販運的被害人，經查其中1男為人蛇集團成員。中央社

台灣與泰國政府合力救援，刑事局14日自泰國帶回9名疑似遭人口販運的被害人，經查其中1男為人蛇集團成員。中央社

延伸閱讀: 台灣跨部會救出自柬埔寨轉賣泰國9台人　1男疑屬人口販運集團•桃檢當庭逮捕聲押

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）12名國人赴柬埔寨工作遭販運，經台、泰政府合力救援，9人返台，經查其中1男為人蛇集團成員。刑事局昨(15日) 晚表示，警方偵破涉嫌跨國人口販運集團案件，有4案與竹聯幫相關。

內政部警政署刑事局14日與移民署、外交部合作，自泰國帶回9名疑似遭人口販運的被害人回台。桃園地檢署檢察官林郁芬15日複訊，其中8人經鑑別後初步認定為遭詐騙出國的被害人。

另1名何姓男子為新北市地方幫派成員，被認為涉犯刑法第297條意圖營利詐騙使人出國、組織犯罪防制條例的參與組織，以及人口販運防制法第32條第1項以強暴、脅迫等方法使人從事與勞動顯不相當工作等罪嫌重大，且有串證逃亡之虞，予以當庭逮捕並聲請羈押。

刑事局15日晚發布新聞稿指出，經統計目前各警察機關偵破涉嫌跨國人口販運集團案件，已有4案查明與竹聯幫相關，且經檢察官聲押獲准6人。

例如近期偵破全國首件最大人口販運國人案，主嫌為竹聯幫東堂東新會分子李姓嫌犯，其涉嫌柬埔寨求職詐騙，經法院裁定羈押。其他案件部分，檢警正持續溯源追查中。

針對部分媒體報導「竹聯幫出手救出柬埔寨20幾名台人」一事，刑事局表示，經警方與外交部清查，均與事實有所出入。

刑事局表示，無論是幫派或隱身政黨的組織，都難改其為惡作亂的本質，以前述數起案例而言，在台招募販運人口的團夥為竹聯幫堂口，揚言在海外負責營救的也是竹聯幫（或統促黨），幫派組織分飾神鬼兩角，企圖藉此擦脂抹粉、美化形象，低估大眾智慧。

針對涉嫌從事跨國人口販運的幫派分子，刑事局指出，警方必定貫徹溯源打擊幫派作為，絕不讓非法分子心存僥倖。

「竹聯幫出手救柬埔寨20餘台人」?! 台灣刑事局打臉：偵破跨國人口販運集團•該幫派涉4案

台灣跨部會救出自柬埔寨轉賣泰國9台人　1男疑屬人口販運集團•桃檢當庭逮捕聲押
竹聯幫
柬埔寨
台灣人
人口販運
幫派
泰國

相關新聞

中籍「KK園區主嫌」泰國落網 詐騙賭博起家18萬翻上億
中籍「KK園區主嫌」泰國落網 詐騙賭博起家18萬翻上億
2022/08/15 21:03
〈財經主筆室〉明年基本工資調漲5%恐成空？想想為何年輕人輕信柬埔寨「淘金夢」
〈財經主筆室〉明年基本工資調漲5%恐成空？想想為何年輕人輕信柬埔寨「淘金夢」
2022/08/15 10:25
【1年內上百人遭誘拐】嚴防柬埔寨求職詐騙陷阱　台灣外交部設置「海外求職陷阱宣導專區」
【1年內上百人遭誘拐】嚴防柬埔寨求職詐騙陷阱　台灣外交部設置「海外求職陷阱宣導專區」
2022/08/14 12:04
虎口前救豬仔！台灣刑事警察局宣布破獲「丹哥」詐騙集團 成功攔阻7名台人上機
虎口前救豬仔！台灣刑事警察局宣布破獲「丹哥」詐騙集團 成功攔阻7名台人上機
2022/08/13 14:09
【高薪陷阱多】台灣民眾遭誘赴柬埔寨工作遭囚事件頻傳　桃檢救出4人、聲押2嫌獲准
【高薪陷阱多】台灣民眾遭誘赴柬埔寨工作遭囚事件頻傳　桃檢救出4人、聲押2嫌獲准
2022/08/12 20:48

更新時間 : 2022-08-16 10:01 GMT+08:00

最受歡迎

8/14台灣本土+20802　死亡+22　增1例MIS-C重症　10歲男童、曾接種一劑疫苗
8/14台灣本土+20802　死亡+22　增1例MIS-C重症　10歲男童、曾接種一劑疫苗
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
台北市長最新民調：「三腳督」支持度相差不到4%　陳時中好感度最差
台北市長最新民調：「三腳督」支持度相差不到4%　陳時中好感度最差
美國下重手限EDA軟體 斷中國3奈米先進製程前路
美國下重手限EDA軟體 斷中國3奈米先進製程前路
《魔鬼詩篇》作者演講遇襲傷勢重性命垂危 「最危險的小說」怎麼來？
《魔鬼詩篇》作者演講遇襲傷勢重性命垂危 「最危險的小說」怎麼來？
【新冠肺炎】8/13台灣本土+21,056　死亡+40
【新冠肺炎】8/13台灣本土+21,056　死亡+40
台灣完成開發「琅琊病毒」PCR檢驗　指揮中心：發現疑似病例可採檢
台灣完成開發「琅琊病毒」PCR檢驗　指揮中心：發現疑似病例可採檢
【高薪陷阱多】台灣民眾遭誘赴柬埔寨工作遭囚事件頻傳　桃檢救出4人、聲押2嫌獲准
【高薪陷阱多】台灣民眾遭誘赴柬埔寨工作遭囚事件頻傳　桃檢救出4人、聲押2嫌獲准
「3+4」入境檢疫再鬆綁！9/1起後4天自主防疫可返家「1人1室」
「3+4」入境檢疫再鬆綁！9/1起後4天自主防疫可返家「1人1室」
【猴痘小百科】傳播方式、全球確診與死亡人數統計、全球疫情現況、QA一次看
【猴痘小百科】傳播方式、全球確診與死亡人數統計、全球疫情現況、QA一次看