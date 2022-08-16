Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 財經

台北市5-6月期統一發票開出14張100萬元以上大獎　12張為雲端發票

台北國稅局說明：民眾消費時只要持載具（如手機條碼、悠遊卡、一卡通等）索取，不列印電子發票證明聯，除可對統一發票中獎號碼外，也可對雲端發票專屬獎號碼，提高中獎機會，如同時對中統一發票中獎號碼及雲端發票專屬獎號碼者，僅能領取其中1個獎項。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2022/08/16 09:18
照片由中央社提供

照片由中央社提供

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）今(2022)年5-6月期統一發票已於7月25日開獎，財政部台北國稅局表示，台北市營業人開立的統一發票中，有5張中特別獎1,000萬元、3張中特獎200萬元及6張中雲端發票專屬百萬元獎100萬元；該局並鼓勵民眾多利用載具儲存雲端發票，提高中獎機會。

台北國稅局說明，這一期台北市營業人開立的統一發票有14張中100萬元以上大獎，其中12張為雲端發票。為鼓勵民眾使用載具儲存雲端發票，自2022年1-2月期起，將以往每期增開六獎1組，改為增開雲端發票專屬獎500元獎65萬組，共開出雲端發票專屬獎100萬元獎30組、2,000元獎16,000組、800元獎10萬組及500元獎165萬組，每期雲端發票專屬獎總獎金高達9億6,700萬元。

台北國稅局進一步說明，民眾消費時只要持載具（如手機條碼、悠遊卡、一卡通等）索取，不列印電子發票證明聯，除可對統一發票中獎號碼外，也可對雲端發票專屬獎號碼，提高中獎機會，如同時對中統一發票中獎號碼及雲端發票專屬獎號碼者，僅能領取其中1個獎項。

另外，該局表示，境外電商銷售電子勞務予境內自然人應開立雲端發票交付消費者，財政部爰以消費者向境外電商註冊登記留存的電子郵件信箱作為儲存雲端發票之載具(跨境電商電子郵件載具)。

台北國稅局還說，這一期境外電商開立之雲端發票，有1張中特別獎、1張中特獎及2張中雲端發票專屬百萬元獎。消費者持有境外電商開立的雲端發票幸運中獎時，財政部電子發票整合服務平台將會寄送中獎通知信至消費者向境外電商註冊登記留存的電子郵件信箱，消費者可下載「財政部統一發票兌獎APP」，將跨境電商電子郵件載具歸戶至手機條碼，兌領中獎獎金；倘未進行歸戶者，可點選來信之連結，該電子發票整合服務平台將發送一次性密碼(48小時內有效)至消費者電子信箱，消費者可持該密碼至四大超商〔統一、全家、萊爾富、來來（OK）〕多媒體服務機列印中獎電子發票證明聯，於領獎期限內至兌獎據點領獎。
台北國稅局
財政部
雲端發票
載具
營業人

相關新聞

保障台灣財政建全　營利事業CFC制度自2023年度施行
保障台灣財政建全　營利事業CFC制度自2023年度施行
2022/07/25 10:12
立陶宛經濟部：今年秋天將在台灣設貿易辦事處
立陶宛經濟部：今年秋天將在台灣設貿易辦事處
2022/06/13 21:06
台灣財政部國產署告婦聯會占用「美齡樓」請求返還不當得利1.29億元
台灣財政部國產署告婦聯會占用「美齡樓」請求返還不當得利1.29億元
2022/06/12 20:38
【圖解】台灣報稅期限全面延至6/30　財政部籲網路申報降低群聚風險
【圖解】台灣報稅期限全面延至6/30　財政部籲網路申報降低群聚風險
2022/04/28 10:41
NFT正夯到底歸誰管？蘇貞昌允諾1月內拍板
NFT正夯到底歸誰管？蘇貞昌允諾1月內拍板
2022/04/01 20:58

更新時間 : 2022-08-16 10:01 GMT+08:00

最受歡迎

8/14台灣本土+20802　死亡+22　增1例MIS-C重症　10歲男童、曾接種一劑疫苗
8/14台灣本土+20802　死亡+22　增1例MIS-C重症　10歲男童、曾接種一劑疫苗
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
台北市長最新民調：「三腳督」支持度相差不到4%　陳時中好感度最差
台北市長最新民調：「三腳督」支持度相差不到4%　陳時中好感度最差
美國下重手限EDA軟體 斷中國3奈米先進製程前路
美國下重手限EDA軟體 斷中國3奈米先進製程前路
《魔鬼詩篇》作者演講遇襲傷勢重性命垂危 「最危險的小說」怎麼來？
《魔鬼詩篇》作者演講遇襲傷勢重性命垂危 「最危險的小說」怎麼來？
【新冠肺炎】8/13台灣本土+21,056　死亡+40
【新冠肺炎】8/13台灣本土+21,056　死亡+40
台灣完成開發「琅琊病毒」PCR檢驗　指揮中心：發現疑似病例可採檢
台灣完成開發「琅琊病毒」PCR檢驗　指揮中心：發現疑似病例可採檢
【高薪陷阱多】台灣民眾遭誘赴柬埔寨工作遭囚事件頻傳　桃檢救出4人、聲押2嫌獲准
【高薪陷阱多】台灣民眾遭誘赴柬埔寨工作遭囚事件頻傳　桃檢救出4人、聲押2嫌獲准
【猴痘小百科】傳播方式、全球確診與死亡人數統計、全球疫情現況、QA一次看
【猴痘小百科】傳播方式、全球確診與死亡人數統計、全球疫情現況、QA一次看
「3+4」入境檢疫再鬆綁！9/1起後4天自主防疫可返家「1人1室」
「3+4」入境檢疫再鬆綁！9/1起後4天自主防疫可返家「1人1室」