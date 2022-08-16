台北市5-6月期統一發票開出14張100萬元以上大獎　12張為雲端發票

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）今(2022)年5-6月期統一發票已於7月25日開獎，財政部台北國稅局表示，台北市營業人開立的統一發票中，有5張中特別獎1,000萬元、3張中特獎200萬元及6張中雲端發票專屬百萬元獎100萬元；該局並鼓勵民眾多利用載具儲存雲端發票，提高中獎機會。

台北國稅局說明，這一期台北市營業人開立的統一發票有14張中100萬元以上大獎，其中12張為雲端發票。為鼓勵民眾使用載具儲存雲端發票，自2022年1-2月期起，將以往每期增開六獎1組，改為增開雲端發票專屬獎500元獎65萬組，共開出雲端發票專屬獎100萬元獎30組、2,000元獎16,000組、800元獎10萬組及500元獎165萬組，每期雲端發票專屬獎總獎金高達9億6,700萬元。

台北國稅局進一步說明，民眾消費時只要持載具（如手機條碼、悠遊卡、一卡通等）索取，不列印電子發票證明聯，除可對統一發票中獎號碼外，也可對雲端發票專屬獎號碼，提高中獎機會，如同時對中統一發票中獎號碼及雲端發票專屬獎號碼者，僅能領取其中1個獎項。

另外，該局表示，境外電商銷售電子勞務予境內自然人應開立雲端發票交付消費者，財政部爰以消費者向境外電商註冊登記留存的電子郵件信箱作為儲存雲端發票之載具(跨境電商電子郵件載具)。

台北國稅局還說，這一期境外電商開立之雲端發票，有1張中特別獎、1張中特獎及2張中雲端發票專屬百萬元獎。消費者持有境外電商開立的雲端發票幸運中獎時，財政部電子發票整合服務平台將會寄送中獎通知信至消費者向境外電商註冊登記留存的電子郵件信箱，消費者可下載「財政部統一發票兌獎APP」，將跨境電商電子郵件載具歸戶至手機條碼，兌領中獎獎金；倘未進行歸戶者，可點選來信之連結，該電子發票整合服務平台將發送一次性密碼(48小時內有效)至消費者電子信箱，消費者可持該密碼至四大超商〔統一、全家、萊爾富、來來（OK）〕多媒體服務機列印中獎電子發票證明聯，於領獎期限內至兌獎據點領獎。