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中籍「KK園區主嫌」泰國落網 詐騙賭博起家18萬翻上億

By 李朝儀, 台灣英文新聞－編輯
2022/08/15 21:03
惡名昭彰的東南亞詐騙產業鏈「最終站」緬甸苗瓦迪「KK園區」物主之1的中國商人佘志江，10日在泰國曼谷遭警方拘留。(圖／Pexels）

惡名昭彰的東南亞詐騙產業鏈「最終站」緬甸苗瓦迪「KK園區」物主之1的中國商人佘志江，10日在泰國曼谷遭警方拘留。(圖／Pexels）

(台灣英文新聞 國際組 綜合報導）近日台人被騙往柬埔寨被迫從事違法情事頻傳，而緬甸苗瓦迪「KK園區」更是惡名昭彰的東南亞詐騙產業鏈「最終站」，受害人被活體強摘器官棄屍公海。現傳「KK園區」物主之1的中國商人佘志江，已在泰國曼谷遭警方拘留。

綜合外媒報導，緬甸的KK園區（Shwe Kokko）素有「豬仔煉獄」之稱，「豬仔」若無利用價值，便面臨被麻醉帶至公海火體強摘器官並被棄屍的命運。受害者多為中國籍，還有馬來西亞和台灣籍。KK園區幕後物主包括台灣、中國、港澳等地的黑幫老大。

本次被捕的40歲中國商人佘智江，原為中國湖南農村子弟，後取得柬埔寨護照，憑藉賭博及不法勾當牟取暴利破億，更被中國官方及國際刑警組織（Interpol）通緝。泰國警方於10日扣留佘智江並取消其簽證，公設檢察官表示將向法院申請逮捕令。因中、泰簽有引渡協議，佘嫌正等待被引渡回中國，相關程序約需數月。

2021年5月國際刑警組織（Interpol）對佘智江發出紅色通緝令，內容提及2018年到2021年間，佘智江帶領黑幫組織登記公司，並開始研究經營線上賭博平台，共設立3個線上賭博網站，不法所得高達1億5000萬人民幣，且被轉移至境外。

通緝令還提及，內容提及在中國涉嫌經營賭場可能面臨刑責，佘智江最高可被判10年有期徒刑。該嫌2012年起就開始躲避中國官方的追捕，在柬埔寨和緬甸KK園區皆有備受爭議的賭場計畫，於菲律賓也有彩券相關的事業。

中媒指出，佘志江1982年出生於湖南邵東，後前往廣西桂林謀生，嘗試過多項職業，在中國物聯網興起之際，開起遊戲公司做生意。後聽聞東南亞有利可圖，不懂英語的佘志江孤注一擲，只帶著人民幣4萬（約台幣18萬）前往菲律賓「創業」，並在2年內獲利無數。

人前以佘志江以「佘倫凱」為名，並將自身包裝為慈善商人，在事業版圖擴張至娛樂、文創、水療、健康養生、房地產乃至區塊鍊，事業遍及柬埔寨、緬甸與馬來西亞。其不法勾當也在發展，他在當地的事業重心，實為在菲律賓與緬甸「KK園區」的大型博弈業。
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