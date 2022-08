美國訪團來台聚焦貿易協定、台海情勢 中共再行軍演恫嚇

更新時間:2022-08-15 19:19

發布時間:2022-08-15 18:07

(台灣英文新聞/李朝儀 台北綜合報導)美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席馬基率團旋風訪台,今(15)日上午與總統蔡英文就台美關係、台海情勢、半導體業赴美投資、「台美21世紀貿易倡議」以及「避免雙重課稅協定」等議題交換意見。稍早訪團已於下午搭機離台。中共則再次展現在台灣周遭海空域軍演的恫嚇行徑。

美國眾議院議長裴洛西本月2日至3日訪台,中共藉機實施軍演,意圖台海內海化、軍演常態化。時隔數日,美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席馬基(Ed Markey)無懼中共施壓,攜國會兩院跨黨派訪團14 日至 15 日來訪,全團共 5 位國會議員,包含外交及國防領域,中共再度藉機軍演。

中共解放軍東部戰區微博今日下午聲稱,今日在台海周邊海空域組織「多軍兵種聯合戰備警巡和實戰化演練」,並放話是「針對美台繼續玩弄政治把戲、粕化台海和平穩定的嚴正震攝」。相關人士透露,東部戰區有可能在台灣周邊海空域部署更多組織強有力的軍事反制行動。

(圖/翻攝自微博)

訪團在台期間行程相當低調,一行人離台後,總統府發佈新聞稿指出,訪團於上午晉見總統蔡英文,雙方就台美關係、台海情勢與印太區域和平穩定、半導體業赴美投資、台美21世紀貿易倡議以及「避免雙重課稅協定」等議題交換意見。

蔡英文表示,台灣和美國是共享民主自由價值的堅定夥伴,希望繼續深化和美國的合作,共同維持印太區域的繁榮及穩定;也希望和共享民主價值的國際友人深化經貿合作,共同打造更安全的供應鏈。並盼未來能和美國簽署「避免雙重課稅協定」(ADTA),共同為臺美雙方的相互投資,創造更多利基。

蔡英文歡迎訪團在這關鍵時刻,不遠千里用行動表達對台灣的友誼。她指出,馬基主席一直以來支持台灣不遺餘力,包括1979年曾參與《臺灣關係法》的審議並投票支持,「這是促進台美關係發展的重要歷程」;去年疫情期間也積極協助台灣取得疫苗,對台灣的支持「不餘遺力」。

提及中共台海軍演,蔡英文強調已「嚴重干擾區域的穩定和平」,而台灣不但和國際各方盟友密切合作,嚴密掌控周邊所有軍事動態,也持續向國際社會表達,台灣致力維護台海穩定現狀的決心。

蔡英文強調,「台灣和美國一直是共享民主自由價值的堅定夥伴,我們希望繼續深化和美國的合作,共同維持印太區域的繁榮及穩定。面對全球威權主義的擴張,臺灣也希望和共享民主價值的國際友人,深化經貿合作,共同打造更安全的供應鏈。」

此外,蔡英文也提及,今年六月底雙方所舉辦的「台美21世紀貿易倡議」的首場會談,表示期盼與美國洽簽高標準的貿易協定,未來也希望雙邊能簽署「避免雙重課稅協定」(ADTA),為相互投資創造更多利基。關於美國近日完成《晶片法》立法,她也表示將為台灣半導體業者前往美國投資提供誘因。

首次訪台的馬基在致詞中表示,自1979年擔任參議員以來,40年來他對台美關係的支持只有更加堅定。今年6月在參議院召開首次公聽會時,提出「台灣學人法案」立法,盼有立法基礎讓美國的官員在台灣生活及工作。此外,他也推動跨黨派立法,加強台海穩定並降低台海衝突的風險,並讓多邊參與者能夠參與台灣事務,及加強台灣自我防衛的合作。

馬基說,「對台美之間的緊密關係深信不疑,也相信台美關係在21世紀能夠繼續茁壯成長。」

馬基提及台灣是「民主、人權及言論自由的重要燈塔」、全球防疫的領袖、半導體產業的領頭羊,盼台灣能夠加入全球性討論,世界都能夠因而受益。

談及台海情勢,馬基指出,「我們須要更加努力確保台灣的和平及穩定。我們有一項道德義務,就是要積極防範任何不必要的衝突,而在因應這個最大挑戰的時刻,台灣也展現了不可置信的自制力及審慎。」

關於此次馬基來訪,外交部長吳釗燮則在推特上表示,中國無權支配民主台灣如何交友,贏得支持,保持韌性,台灣將如自由燈塔般閃耀。



Full of thanks for the bicameral & bipartisan #US congressional delegation led by @SenMarkey for their visit. Authoritarian #China can't dictate how democratic #Taiwan makes friends, wins support, stays resilient & shines like a beacon of freedom. JW pic.twitter.com/H31SILqAvo