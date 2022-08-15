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中秋連假入住雲朗 暢玩金門「博狀元餅」

By 台灣英文新聞
2022/08/15 17:49
中秋連假入住雲朗 暢玩金門「博狀元餅」

中秋連假秋高氣爽，舉家出遊再適合不過。今年中秋，雲朗觀光集團旗下九間飯店共同推出節慶特色習俗「博餅活動」，部份飯店亦舉辦各式可供全家大小同樂的節日應景遊戲，讓旅客放鬆度假的同時，體驗溫馨又難忘的中秋。

9月9日至9月11日，「博餅狀元王」活動將於君品酒店、雲品溫泉酒店、翰品酒店（新莊、高雄、花蓮）、兆品酒店（礁溪、台中、嘉義）以及品文旅礁溪舉辦，展現金門在地流傳三載的中秋民俗活動。旅客們擲骰試手氣，博得狀元、榜眼、探花等獎項，贏得古早味大餅。

另外，雲品溫泉酒店將舉行一系列應景活動，「月亮夢遊仙境」、「月亮潛水去」、「月亮跳跳舞」和「月亮找月亮」等精彩內容，其中包含RPG遊戲、尋寶任務、帶動跳及DIY動手做，讓孩子們盡情玩耍；品文旅礁溪則是有月餅DIY活動，200元就可體驗手作月餅的樂趣。

今年中秋月餅禮盒仍維持買氣，雲朗月餅禮盒與君品酒店月餅禮盒，皆即將完售。「雲朗月光寶盒」廣式月餅，口味分別為棗泥核桃、豆沙栗子、鳳梨核桃、棗泥蛋黃，各一入，每盒880元。「君品翡冷翠寶盒」，有三種月餅口味，鳳梨南瓜子、棗泥蛋黃、伍仁金腿，餅皮與內餡皆使用傳統手工製作，皮餡一體、口感細緻，每種口味二入，另有梨山高冷清烏龍及梨山蜜韻紅烏龍各一盒，每盒4,880元。兩款中秋禮盒可於雲朗選物平台訂購。

在月光如畫的中秋佳節，雲朗觀光集團邀請旅客體驗中秋特色活動、品嘗佳餚和欣賞美景，與家人共度愉快的中秋假期。

中秋連假入住雲朗 暢玩金門「博狀元餅」

更新時間 : 2022-08-15 18:48 GMT+08:00

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