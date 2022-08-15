中秋佳節闔家團圓 國泰旗下飯店相聚於月下之舞

疫情逐漸趨緩，看好今年中秋佳節的團聚商機，國泰飯店觀光事業旗下COZZI Blu和逸飯店‧桃園館與和逸飯店‧高雄中山館推出海陸燒烤饗宴派對烤肉組，省去備料的繁瑣，把中秋烤肉一次備齊。並集結旗下和逸、慕軒飯店「繫月相戲」780元、「白晝之月」1,280元，以及「愛在午月八零前」1,480元等三款不同時空背景故事的月餅禮盒，即日起享購買同款第二盒7折優惠。除了澎湃的烤肉組還可再搭配月餅禮盒，為國人打造完美的中秋佳節團圓組合，相聚於皎潔月光下。以上皆可透過線上商城了解更多。

中秋賞月怎能少的了烤肉相伴？由COZZI Blu和逸飯店‧桃園館推出外帶「饕客狂歡．海陸派對烤肉組」，除了甜嫩多汁的「火烤蜜醬豬肋排」和特選金門高粱醃漬的「高粱酒醃美國牛小排」，更不能錯過日式風味的「西京燒雞腿排」和脂美鮮嫩的梅花豬肉串；為喜愛吃海鮮的饕客準備特選純淨水域孕育出的宜蘭香魚、鮮美肉甜風味細緻，以及永安漁港新鮮直送的柚子大明蝦，果香四溢肉質Q甜。附上主廚特調的韓式烤肉醬，高雅柚子鹽及天然玫瑰鹽供搭配，總計十件優惠組合售價3,280元，即日起開放預訂至8月20日，加碼再送Catpmp卡多諾紅葡萄酒乙瓶，訂購請洽03-273-7698。

也可選擇和逸飯店‧高雄中山館高空美景餐廳Cozzi THE Roof推出的「月夕秋賞」中秋海陸外帶燒烤餐，包含美國帶骨牛小排、鹽烤大草蝦、照燒雞肉串、奶油烤玉米、西班牙炒海鮮、奶油焗烤扇貝、台式香腸黑輪及法國麵包，另外附贈飲品及主廚特製烤肉醬，每份售價1,800元，訂購請洽07-975-6677。

國泰飯店觀光事業與創立於1866年的百年糕點鋪「林金生香」攜手，承襲餅舖的傳統手藝融入嶄新設計風格，手工製作多款月餅口味包括「黑棗泥」、「冬瓜鳳梨」以及「綠豆魯肉」，其中嚴選台灣中部地區獨有食材「麻芛」而製成的「麻芛栗子」，小巧造型剛好一手月餅一杯茶，溫醇順口；而承載傳統禮俗等節日祝福象徵的狀元糕，更是匯集林金生香的百年手藝，由經驗豐富的老師傅將糯米分多次手工攪拌揉和，打造入口即化的細緻口感。「愛在五月八零前」內含廣式月餅共8入、金桔餅1入，售價1,480元；「白晝之月」內含廣式月餅共6入、狀元糕「麻芛」「杏仁」共2入、Cozzi Café果乾茶包2入，售價1,280元；「繫月相戲」包括經典鳳梨酥3入、土鳳梨酥3入、狀元糕「麻芛」「杏仁」共2入，售價780元。

國泰飯店觀光事業中秋禮盒現正熱銷中，即日起至9月10日前購買同款禮盒，第二盒可享7折專屬優惠，加入AMAZZING CLUB會員享85折優惠，大量訂購另有額外現訂優惠，30盒以上享大台北地區免費外送乙次，可提貨及取貨時間為即日起至9月10日。由COZZI Market逸．市集主廚與Cozzi THE Roof嚴選食材，今年中秋佳節，主餐甜品皆有國泰飯店觀光事業量身打造，一起與家人們分享最澎湃的海陸燒烤饗宴，增添團圓好味道。詳情或訂購可洽國泰飯店觀光事業線上商城；或洽詢國泰飯店觀光事業旗下全品牌共7家飯店與銷售點。a