北富銀奈米投獨家「切小股」和「調節帳戶」獲頒專利　線上投資多檔全球和台灣ETF輕鬆不費力

台北富邦銀行所推出的奈米投數位理財服務具有獨特的投資交易與帳 務管理系統，一直以來其客製化、高性價比、資訊透明、易於使用、 低投資門檻等特色，深受台灣投資人的喜愛。其中，「切小股（fr actional shares）」與「調節帳戶」等獨特技術， 日前更獲得經濟部智慧財產局頒發台灣新型專利。

今年以來，全球股市持續修正，更多投資人選擇投資ETF。 根據英國研究機構ETFGI統計資料顯示，截至2022年5月底 ，全球ETF市場已連續36個月維持淨流入，累計達4178.7 億美元，為史上第二高。早期要做到大規模的分散投資， 可能只有少數專業投資機構才能辦的到，自從 ETF出現後，投資人即可以較低的成本進行全球資產配置， 但對小資族來說， 若想建構一個低風險同時兼具股債平衡的投資組合，則受限於ETF 買賣最小交易單位為1股的限制，無法以小額進行多元投資配置。

北富銀於2019年與英國最大線上資產管理公司Nutmeg攜手 推出「奈米投」全球ETF數位理財服務，以數位演算法為核心， 追蹤全球資本市場的變化，為投資者提供穩定和可持續的投資回報， 投資人最低只要投入35美元即可輕鬆獲得全球多元配置的投資組合 ，達到分散投資風險的效果。2022年3月北富銀進一步與富邦投 信合作推出以台幣計價的「奈米2號」，讓投資者只要新台幣1, 000元起就能輕鬆投資10至15檔ETF， 同時特別為信用卡友提供「邊刷邊投」選項， 為卡友記錄所累積刷卡回饋金金額， 達指定門檻便可從帳戶扣款直接開啟理財計劃， 有助小資族持續培養投資理財習慣。

北富銀奈米投透過獨有的投資交易管理及運算系統， 可同時為數萬名投資人， 針對其不同投資風險屬性進行投資組合配置， 能達到這樣的運算效率，是運用了甫獲得新型專利的「切小股」與「 調節帳戶」等獨家分割交易技術及帳務系統， 讓投資人僅需投入很少金額，就能擁有最適投資組合配置， 再依各投資人風險屬性動態調整投組的整體風險。 透過奈米投獨家專利技術，北富銀期許能提供投資人更省時、 更省力、更透明的數位理財服務， 為台灣的資產管理進展和普惠金融願景貢獻一份心力。

此外，為了讓更多投資朋友體驗數位理財的便利與諸多優勢， 北富銀推出新戶投資優惠，即日起至2022年底， 凡未曾申購奈米投或目前無任何有效契約者，投資滿6個月後若無正 報酬，可享該筆投資後6個月免信託管理費之優惠。

北富銀資深副總經理周郭傑表示，數位創新之路不進則退， 為了讓消費者享有更優質便利的數位金融生活， 北富銀持續優化各項金融服務內容與介面。奈米投數位理財服務， 透過獨特的投資交易和帳務管理系統，提供投資人無痛參與投資， 可輕鬆獲得經過數據演算的專業級ETF投資組合， 彈指間享受美好的數位金融生活。

※風險警語及注意事項

本投資並非絕無風險， 本公司以往之績效不保證委託投資資產之最低收益， 本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責委託投資資產之盈虧， 亦不保證最低之收益，客戶簽約前應詳閱信託契約。